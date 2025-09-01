Boendeassistent Mumindalen
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg? Vill du vara med och bidra till en meningsfull och trygg vardag för barn med funktionsnedsättningar? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som boendeassistent!Mumindalens korttidsboende ligger i Trädgårdsstaden med naturen in på knuten och med närhet till stadens kultur och fritidsaktiviteter. Här finns fem boendeplatser för barn och ungdomar mellan 0 och 21 år med funktionsnedsättning.
Vi söker nu flera nya medarbetare till både dag- och nattjänster.
Beskrivning av arbetsuppgifterSom boendeassistent kommer du att ge stöd, service och omsorg för barn med bland annat NPF-diagnoser. Bland arbetsuppgifter ingår medicinhantering, kontakt med nätverk kring barnen (främst vårdnadshavare), matlagning, städ och tvätt och övrigt omvårdnadsbehov. Du förväntas hålla kontakt med anhöriga och arbeta med genomförandeplaner.
Administrativa uppgifter som att upprätta genomförandeplaner och journalföra ingår också, varför mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, är avgörande för att lyckas med uppdraget.KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad undersköterska eller har barnskötarutbildning. Du behöver ha erfarenhet från arbete med barn med funktionsnedsättningar. Har du erfarenhet av annat arbete med omvårdnad inom sjukvården ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska, både muntliga och skriftliga, samt goda dator-, dokumentations- och systemkunskaper. Det är meriterande om du har kunskaper i teckenkommunikation.
Som person är du trygg och har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter, samt påminner och följer upp. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger ner stor vikt vid att du och dina kollegor lever upp till dessa.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Rafael Mousavi, verksamhetschef, 072-468 64 84.Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.
