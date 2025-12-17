Boendeassistent
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Är du undersköterska och nyfiken på att arbeta inom en LSS-verksamhet, där du gör skillnad för yngre personer med demenssjukdom? Då kan rollen som boendeassistent hos oss vara helt rätt för dig. Hos oss är du med och utvecklar verksamheten, jobbar nära brukarna och använder din kompetens i en miljö med tydligt fokus på kvalitet och förbättring.
Om arbetsplatsen
Danmark 69 D1 är ett LSS-gruppboende med inriktning mot yngre personer med demenssjukdom. Boendet har 8 platser och ligger i en vacker och lantlig miljö med goda kommunikationer, knappt en mil från Uppsala centrum. Vi erbjuder en arbetsplats där hjärta, engagemang och utveckling står i centrum. Vår målsättning är att stötta varandra, dela kunskap och tillsammans skapa en trygg och meningsfull vardag för våra boende.
Vi är en Silviahemscertifierad verksamhet med fokus på individens behov och nära samarbete med legitimerad personal. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett team som arbetar nära brukarna och naturen.
Ditt uppdrag
Som Boendeassistent har du en viktig roll i den dagliga kontakten med våra brukare. Du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras liv. Du förväntas skapa och upprätthålla god kontakt med brukaren, anhöriga, legitimerad personal och för brukaren andra viktiga kontakter.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg inom tidsramen 07.15-21.15. Du jobbar var tredje helg.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• personlig omvårdnad och stöd utifrån individuella behov
• delegerade arbetsuppgifter från legitimerad personal, inklusive läkemedel och insulin
• dokumentation i Lifecare
• aktivt deltagande i teamarbete och utveckling av verksamheten
• palliativ vård i livets slutskede
Bakgrund
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och känner trygghet i att hantera delegerade uppgifter och arbetar säkert med läkemedel. Vi värdesätter att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn i stressade situationer, har god samarbetsförmåga och är utvecklingsorienterad med ett öppet sinne för nya arbetssätt.Kvalifikationer
• utbildning som undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav
• erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom
• erfarenhet av läkemedelsdelegering
• god dokumentationsvana
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Silviahemsutbildning och erfarenhet från Silviahemscertifierad verksamhet
• B-körkort. Vi har en egen minibuss som används vid utflykter så därmed är det ett plus
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Cecilia Wadestig verksamhetschef, 018-727 72 59.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
