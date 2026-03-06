Bod- och modulmontör
2026-03-06
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kubly Bod AB i Lycksele
Vi på Kubly söker flera medarbetare till vår modul- och bodtillverkning. Har du erfarenhet från bygg-, VVS- eller träbranschen, eller har arbetat i en industrimiljö, söker nya utmaningar? Då vill vi gärna höra från dig.
Vi konstruerar och tillverkar nyckelfärdiga, flexibla bodar och moduler för olika ändamål som tex kontor, omklädningsrum eller boende enligt kundens önskemål. Vår produktion präglas av ett strukturerat arbetssätt med tydliga mål och höga kvalitetskrav.
Som montör hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans ansvarar för att färdigställa bodar och moduler i produktionen. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och vi värdesätter god samarbetsförmåga, social kompetens och en vilja att bidra till en positiv arbetsmiljö.
"Det är ett varierat jobb med roliga kollegor och bra stämning."
Vi söker dig som:
Är händig, ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Gärna har några års erfarenhet inom bygg, VVS, modulbygge, träindustri eller liknande
Trivs med att arbeta i team och bidra till en god arbetsmiljö
Meriterande: erfarenhet från industrimiljö eller utbildning inom hantverk (t.ex. gymnasieprogrammet Bygg- och anläggning)
Vi erbjuder
Arbete i ett företag med engagerade kollegor
Ett varierat jobb med möjlighet att utvecklas
En arbetsplats där samarbete, ansvar, säkerhet och kvalitet värderas högt
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Förmåner som arbetskläder, friskvårdsbidrag, kaffe, motorvärmarplatser m.m.
För att främja jämställdheten på vår arbetsplats och inom branschen uppmuntrar vi kvinnliga sökanden till denna tjänst.
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@kubly.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kubly Bod AB
(org.nr 556465-8697), https://www.kubly.se
Sågvägen 21 (visa karta
)
921 45 LYCKSELE Kontakt
HR-specialist
Magdalena Söderlund magdalena.soderlund@kubly.se 095013402 Jobbnummer
