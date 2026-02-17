Bli vår Näringslivs- och utvecklingschef!
Lekebergs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Lekeberg Visa alla administratörsjobb i Lekeberg
2026-02-17
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Kommunstyrelseförvaltningen har ett samlat ansvar för att leda, styra, följa upp och ge stöd till kommunens nämnder och verksamheter. Här finns flera strategiska funktioner såsom ekonomi, HR och kansli - samt Näringslivs- och utvecklingsavdelningen (NLU), som har ett särskilt uppdrag att driva kommunens utveckling framåt. Lekebergs kommun har cirka 650 tillsvidareanställda.
Näringslivs- och utvecklingschef - en nyckelroll i kommunens utveckling
Var med och forma framtidens Lekeberg med oss. Näringslivs- och utvecklingsavdelningen (NLU) bildades 2023 utifrån en tydlig politisk ambition att stärka kommunens utvecklingskraft och bidra till en modern, effektiv och serviceinriktad organisation med fokus på medborgaren i centrum. Avdelningen har en central roll i att driva utveckling, innovation och förbättringsarbete - både inom kommunens verksamheter och i nära samverkan med invånare och näringsliv.
Här finns ett tydligt uppdrag: att göra det enklare, smartare och bättre. Genom att utveckla arbetssätt, effektivisera processer och ta tillvara digitaliseringens möjligheter bidrar NLU till att skapa en modern, tillgänglig och serviceinriktad kommun. NLU samlar kompetenser inom verksamhetsutveckling, projektledning, utredning, kommunikation och förändringsledning i en kommunövergripande funktion. Tillsammans skapas kraft, samordning, helhetsperspektiv och hög genomförandeförmåga - med målet att gå från idé till verklighet.
Som näringslivs- och utvecklingschef har du en nyckelroll i kommunens framtidsarbete. Du driver utvecklingsinitiativ, stärker dialogen med medborgare och näringslivet samt bidrar till att skapa goda förutsättningar för en god samverkan mellan kommun och företagarna. Genom ett tydligt servicefokus omsätter du behov till konkret utveckling som gör skillnad - för både näringslivet och kommunen som helhet.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som näringslivs- och utvecklingschef har du en nyckelroll i kommunens framtidsarbete. Du driver utvecklingsinitiativ, stärker dialogen med medborgare och näringslivet samt bidrar till att skapa goda förutsättningar för en god samverkan mellan kommun och företagarna. Genom ett tydligt servicefokus omsätter du behov till konkret utveckling som gör skillnad - för både näringslivet och kommunen som helhet. Som näringslivs- och utvecklingschef är du direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunledningsgruppen. Du har helhetsansvar för Näringslivs- och utvecklingsavdelningen, vilket omfattar verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö.
Du leder och driver kommunens övergripande utvecklingsarbete med fokus på digitalisering, effektivisering och förbättrad service till invånare och näringsliv. Rollen är både strategisk och operativ och innebär att du initierar, prioriterar och genomför utvecklingsinsatser i nära samverkan med verksamheter, politisk ledning och externa aktörer.
Centrala delar av uppdraget är att:
• Driva digitalisering och automatisering av kommunens processer
• Utveckla moderna och tillgängliga digitala tjänster
• Leda kommunövergripande verksamhetsutveckling och förändringsarbete
• Säkerställa att utvecklingsprojekt genomförs med tydligt resultatfokus
• Stärka kvalitet och rättssäkerhet i kommunens arbetssätt
• Utveckla och fördjupa dialogen med näringslivet
• Representera kommunen i nätverk och strategiska samarbeten
• Omvärldsbevaka inom innovation, digitalisering och samhällsutveckling
• Stödja kommunledningen i strategiska utvecklings- och utredningsfrågor
Genom ett tydligt och engagerande ledarskap skapar du förutsättningar för avdelningen att bidra till kommunens långsiktiga mål och utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker en erfaren och engagerad ledare, för att lyckas i rollen är du en trygg och erfaren chef med starkt samhällsengagemang och en tydlig förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta resultat. Du arbetar strukturerat, är lyhörd och kommunikativ i ditt ledarskap samt har en god förmåga att skapa engagemang och samverkan. Du rör dig obehindrat mellan politik, verksamhet och externa samarbeten och har erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling i projektform. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Du uppfyller följande krav:
• Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, eller motsvarande erfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete
• Flerårig erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Arbete med näringslivsutveckling
• Digitalisering
• Projektledning
Vårt erbjudandeVi erbjuder dig ett utvecklande uppdrag att växa med tillsammans med oss på Lekebergs kommun. Som medarbetare hos oss erbjuds du för denna roll möjligheten till moderna, hybrida arbetssätt i form av flexibiliteten mellan arbete på plats i kommunhuset i Fjugesta och på distans.
• En trevlig arbetsplats med känsla för gemenskap
• Ett fint team av medarbetare
• Ett nära ledarskap
• Ett arbete med närhet till engagerade kollegor
• Kompetensutveckling
• Möjlighet till förmånsbil och förmånscykel
• Friskvårdsbidrag med 3000 kr / år
• Möjlighet till semesterväxlingÖvrig information
Du gör din ansökan via vårt elektroniska rekryteringsverktyg. Det är därför viktigt att du fyller i alla steg noggrant för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan.
Vissa tjänster är säkerhetsklassade, därför kan även en säkerhetsskyddsintervju komma att bli aktuell i rekryteringsprocessen.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Kommunchef
Åse Friberg ase.friberg@lekeberg.se 0585 - 488 17 Jobbnummer
9748750