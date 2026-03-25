Blästrare sökes till MPA Måleriproduktion!
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vi söker nu en blästrare till MPA Måleriproduktion i Västerås. MPA Måleriproduktion är ett familjeägt företag specialiserat på industrilackering och rostskydd för olika typer av industriella produkter samt större fordon.
Här blir du en del av ett team där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som blästrare arbetar du främst med förbehandling av ytor inför lackering. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Blästring på olika typer av ytor
• För- och efterarbete i anslutning till blästringsprocessen, så som exempelvis maskering och avmaskering
• Packning och hantering av detaljer
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor i produktionen. Erfarenhet av blästring är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid rätt inställning och lär upp på plats.
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift:
Måndag-fredag kl. 05:30-14:00
Måndag-torsdag kl. 14:00-23:30
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en person som:
• Är ansvarstagande och noggrann
• Har en positiv inställning och vilja att utvecklas
• Är lösningsorienterad och tar initiativ
• Trivs både med självständigt arbete och att samarbeta i team
Meriterande:
• Erfarenhet av lackering eller industriellt ytbehandlingsarbete
• Truckkort
• Traverskort
För denna tjänst kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Badhusgatan 10
)
722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Michaela Rundquist michaela.rundquist@uniflex.se Jobbnummer
9819163