BizTalk Developer
Avaron AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-01-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker 1-2 BizTalkutvecklare till ett integrationsområde som är en strategiskt viktig del av verksamheten. Du blir en del av ett erfaret agilt team med arkitekter och utvecklare där ni arbetar brett från kravförståelse och design till implementation, testautomatisering och automatiserade driftsättningar. Rollen innebär även att stötta och coacha interna medarbetare som arbetar med BizTalk.
Teknikmiljön omfattar bland annat BizTalk Server (2013/2016/2020), C#, SQL Server, automatiserade tester samt bygg- och releaseflöden i Azure DevOps Server.
ArbetsuppgifterUtveckla och förvalta integrationer i BizTalk med komplex affärslogik.
Bidra i hela utvecklingskedjan: kravförståelse, design, implementation och kvalitetssäkring.
Arbeta med enhetstester och automatiserade tester för stabila leveranser.
Delta i bygg- och releasearbete med Azure DevOps Server och paket-/beroendehantering med NuGet.
Coacha och stötta kollegor i arbetssätt och lösningar kopplat till BizTalk.
KravErfarenhet av systemutveckling i C#.
Erfarenhet av systemutveckling inom integrationsområdet.
Minst 2 års erfarenhet av utveckling och förvaltning i BizTalk.
Förmåga att pedagogiskt förmedla och inhämta information.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
MeriterandeMer än 2 års erfarenhet av utveckling och förvaltning i BizTalk.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030658-1785278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680050