Biträde kiosk

2025-12-15
Vi söker nu personal till Ragnars kiosk i Paradisviken. Du som jobbar i kiosken har tempo i kroppen, är noggrann och ansvarsfull. Du är mycket social, har inga problem med att hoppa ut i vattnet och hjälpa till med vattenaktiviteterna om så behövs.
Några av de dagliga arbetsuppgifterna:
Sköta varubeställningar till kiosken i samarbete med butiken.
Värma förbeställt frukostbröd och dra i gång kaffet.
Städa kiosken innan öppning, ställa i ordning utemöbler och göra fint på stranden.
Hyra ut kajaker, SUP och kanadensare.
Sälja stora lass med kulglass.
Ta emot hamnavgifter.
Ha koll på vädret för att kunna planera dagen.
Vara påläst om vad som händer på ön och var.
Boende: finns på ön.
Lön: enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Visstidsanställning.
Kiosken har öppet mellan midsommar och mitten av augusti.
Finnhamn är ett naturreservat längst ut i mellanskärgården. På ön finns krog, butik, kiosk och 267 bäddar i vandrarhem och stugor.
Vi ser gärna att ledig personal använder sig av utegymmet, badar, lånar kajaker, SUP och kanske kör en beachvolleybollmatch, eller brännboll.
Waxholmsbolaget har flera turer till och från ön varje dag.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte med att söka, urvalet sker löpnade, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Vi har en ansökningsprocess som ligger digitalt i framkant och som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
