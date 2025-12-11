Biträdande rektor vuxenutbildning samt IM
Är du en engagerad ledare som brinner för skolutveckling och som tror på kraften i tillitsbaserad styrning och ledning?
Vill du vara med och forma framtidens utbildning i en miljö där flexibilitet, hög kompetens och god tillgänglighet är självklarheter? Då kan du vara den vi söker! Vi är en liten skola med stort hjärta och ett brett, efterfrågestyrt kursutbud här får du möjlighet att göra verklig skillnad.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du förväntas leda och utveckla verksamheten samt driva processer som syftar till att öka elevernas måluppfyllelse utifrån verksamhetens övergripande mål och behov. Detta gör du i mycket nära samarbete med rektor samt arbetslagsledare och förstelärare. Uppdraget förutsätter ett elevnära ledarskap där du är en del i elevernas vardag och där ditt ledarskap skapar goda förutsättningar för den pedagogiska personalen att planera, samordna, utveckla och utvärdera undervisningen. Som biträdande rektor har du ansvar för elevhälsoarbete, personal, ekonomi inom ditt område samt för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
Du kommer att ingå i skolledningsgruppen på Lärcentrum i Bjuv med rektor, biträdande rektorer och enhetschefen för vägledningscentrum. Skolledningen har ett gemensamt ansvar att driva utvecklingen framåt och att arbeta med skolövergripande frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för tjänsten adekvat högskoleutbildning som exempelvis lärarutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta systematiskt med att utvärdera resultat inom olika områden så som skola, personal och ekonomi. Du har också kunskap om arbete med elevhälsoteam. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolledare och har gått relevant ledarskapsutbildning som exempelvis rektorsprogrammet.
Vi kommer utöver formella kompetenser lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper då de kommer ha stor betydelse för vår fortsatta organisationsutveckling och framgång.
Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare. Här får du plats att växa. Inom Bjuvs kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
