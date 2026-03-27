Biträdande rektor till Norrbackaskolan
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Pedagogchefsjobb / Sundsvall
2026-03-27
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Norrbackaskolan är en resursskola för anpassad grundskola inriktning ämnesområden och för anpassad gymnasieskola individuella programmet.
Skolan är belägen i Nacksta, i ljusa, rymliga, och utifrån målgruppens behov mycket väl anpassade lokaler. På Norrbackaskolan finns plats för 30 elever, fördelade på sex klasser, varav en gymnasieklass i den anpassade gymnasieskolan. Här arbetar lärare och elevassistenter samt lärare i fritidshemmet, fysioterapeut och musikhandledare, alla med mycket stort engagemang för skolans elever.
Eleverna befinner sig på tidig utvecklingsnivå, har flerfunktionsnedsättningar och kommunicerar med hjälp av kommunikationsverktyget PODD.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag om du är intresserad av en ny utmaning och vill vara med på resan att fortsätta utveckla Norrbackaskolan och dess verksamhet.
Så här bidrar du i rollen som biträdande rektor
Som biträdande rektor för anpassad grundskola med tillhörande fritidshem samt anpassad gymnasieskola, ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten utifrån gällande styrdokument. Du leder och stöttar medarbetarna med ett tydligt fokus på elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling, där skolans vision är "delaktighet och självständighet i ett livslångt perspektiv".
Uppdraget omfattar personalansvar samt ansvar för ledning, utveckling, uppföljning och samverkan. Du har en operativ roll nära verksamheten och är närvarande i det dagliga arbetet.
Uppföljning och utvecklingsarbete är en central del av uppdraget, där du driver utveckling inom pedagogik, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete i nära dialog med medarbetarna. Som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och mål, stödjer och utmanar pedagogerna för att stärka undervisningens kvalitet och elevernas utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Det är meriterande om du har genomgått den statliga befattningsutbildningen för rektorer, eller annan ledarskapsutbildning.
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av personalledning, verksamhetsledning eller projektledning.
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta inom pedagogisk verksamhet
• God digital förmåga och systemförståelse inom exempelvis personaladministration.
• Arbetet kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i svenska språket.
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola/gymnasieskola.
• Erfarenhet av att arbeta som skolledare.
• Erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.
Du är en lyhörd ledare som ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, du förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa goda relationer. Med ditt kommunikativa ledarskap skapar du engagemang bland dina medarbetare. Det är av stor vikt att du är en lagspelare, att du ser styrkorna i samarbete och ser det som självklart att vara en aktiv del i vårt ledningsteam. För att trivas i rollen är du strukturerad, tydlig och flexibel. Vidare har du har ett lärandeorienterat och strategiskt förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid det pedagogiska ledarskapet och personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
Ytterligare facklig kontakt:
SACO Monica Egegren Perssonmonica.egegren.persson@edu.sundsvall.se
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/200".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning
Jenny Jakobsson, rektor 070-6505095
9822399