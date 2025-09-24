Biträdande rektor till Lugnetgymnasiet
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Falun Visa alla pedagogchefsjobb i Falun
2025-09-24
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Falun
Vill du vara med och leda en gymnasieskola där idrott, kreativitet och lärande går hand i hand?
Lugnetgymnasiet ligger vid det natursköna Lugnet, omgivet av idrottsanläggningar i toppklass. Här möter du en arbetsplats med hög kompetens, stark utvecklingsdrivkraft och ett tydligt uppdrag - att handleda och vägleda våra elever till en livslång lust att lära. Vi vill ge varje elev möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling under gymnasietiden.
På Lugnetgymnasiet finns både nationella program och introduktionsprogram. Våra elever har goda möjligheter att kombinera studier med idrott, och skolan erbjuder dessutom ett brett utbud av idrottsutbildningar inom många olika idrotter.
Nu söker vi en biträdande rektor som får ansvar för Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet samt skolans idrottsutbildningar. I rollen leder du det pedagogiska arbetet på dessa program i nära samverkan med rektor, som har det övergripande ansvaret.
Vi söker dig som har intresse för skolutveckling och som vill bidra till att skapa en lärmiljö där både elever och medarbetare får växa och utvecklas.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor har du delegerat personal-, elev- och arbetsmiljöansvar för de program du leder. Du driver det pedagogiska arbetet i nära samverkan med rektor och ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer. Du är även en del av den kommunala gymnasieskolans ledningsgrupp.
En viktig del av ditt uppdrag är att aktivt bidra till skolans utveckling och skapa en lärmiljö som inspirerar elever till lärande och ger personalen goda förutsättningar att lyckas i sitt arbete.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Relevant universitets- eller högskoleexamen
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete, företrädesvis från gymnasium
• God kännedom om skolans styrdokument och regelverk
• Mycket goda språkkunskaper i svenska, i både tal och skrift
• God digital kompetensDina personliga egenskaper
Som biträdande rektor behöver du kunna skapa struktur och planera ditt arbete på ett sätt som gör att både medarbetare och elever känner trygghet i vardagen. Du är kommunikativ och tydlig, och har förmåga att bygga goda relationer såväl med kollegor som med elever och vårdnadshavare.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och som ser lösningar där andra ser hinder. Du är trygg i att fatta beslut när det behövs, men samtidigt lyhörd och inkluderande i ditt ledarskap. Med ditt lösningsfokus, din förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar och ditt intresse för skolutveckling bidrar du till en kultur där engagemang, trygghet och lärande får blomstra.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av ledarskap inom skola, gärna på gymnasienivå
• Att du har påbörjat eller slutfört rektorsutbildning
• Erfarenhet av olika skolverksamhetssystem, exempelvis Skola24, Unikum och Edlevo
• Erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 25 januari 2026.
Kopior på betyg och intyg bifogas i samband med ansökan eller lämnas till Falu kommun i samband med intervjun.
För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister. Beställ detta i samband med ansökan, så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget via polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Falu kommun använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik. För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess kommer vi i denna rekrytering att använda arbetspsykologiska tester som en del av urvalsmetoden. Även arbetsprov kan komma att tillämpas.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Annelie Pettersson annelie.a.pettersson@falun.se 023-830 34 Jobbnummer
9524106