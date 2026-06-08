Biträdande rektor till Hjortmosseskolan F-6
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2026-06-08
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Vill du leda en skola där laget går före jaget? Är du en strukturerad och handlingskraftig ledare som drivs av att omsätta visioner till en välfungerande operativ vardag? Då är det dig vi söker som biträdande rektor till Hjortmosseskolan!
Hjortmosseskolan är en kommunal F-6-skola med cirka 400 elever, centralt belägen i staden. Hos oss arbetar varje årskurs i team där lärare och fritidshemmets personal samverkar tätt som ett lag med veckovisa möten. Detta är ett arbetssätt som vi ständigt utvecklar för att hålla elevens hela skoldag i fokus. Vi har förmånen att ha en hög andel behöriga lärare i vår organisation och ett utökat elevhälsoteam till vår hjälp.
Vår skola präglas av en modig kultur: hos oss ska man våga prova, våga misslyckas, våga tänka om och utmana föreställningar kring lärande och undervisning. Vi har en stark tro på elevernas förmåga och är övertygade om att vi når målen bäst när vi vågar utmana oss själva och tillsammans.
Vi välkomna alla elever till vår skola och det märks i varje elevgrupp då vår skola har en bred kulturell variation och en tolerans för att få vara den man är utöver det vanliga. För oss är elevernas olikheter i förutsättningar, behov och förmågor tillika funktionsnedsättningar och npf vanligt att möta. För elever i behov av särskilt stöd har vi två väl utarbetade SU-grupper (särskilda undervisningsgrupper) där elever kan vara hela eller delar av sin skoldag. Många av våra elever går även fritids och det har gjort att vi utvecklat en levande fritidshemsverksamhet där personalen tar ett stort ansvar för elevens hela skoldag. Då skolans elevsammansättning är mångfacetterad och behoven ser väldigt olika ut har vi ett elevhälsoteam som är utökat och som arbetar integrerat med årskurs-teamen utifrån filosofin att elevhälsa börjar i klassrummet.
Vår utvecklingsfas och din roll
Hjortmosseskolan går nu in i en ny, spännande utvecklingsfas där de grundläggande strukturerna finns på plats, och fokus framåt ligger på att fördjupa dialogerna och diskussionerna för att nå ännu längre kring elevernas måluppfyllelse. Vår gemensamma målmedvetenhet ska sättas högt upp på agendan.
Som biträdande rektor blir du en nyckelperson i detta arbete. Du arbetar i ett mycket nära partnerskap med skolans rektor. Din roll blir utpräglat operativ och "hands on". Du kommer att vara en viktig spelare i att forma organisationen, rekrytera rätt kompetens samt driva kompetensutvecklingen på skolan tillsammans med skolan samordnare för vårt skolutvecklingsarbete. Dessutom leder och utvecklar du verksamheten inom våra SU-grupper i hop med specialpedagog och personalen som arbetar i med de eleverna. I rollen kommer du även leda fritidshemmets verksamheten och tillsammans med samordnare ta den verksamheten till nya höjder och systematiskt följa upp och stärka fritidshemmets kompenserande och kompletterande uppdrag.
Hur vi fördelar personalansvaret mer exakt (möjlighet att påverka) mellan oss beror på din profil och vad som blir bäst för verksamheten, men samarbetet kommer att vara tätt med en tydlig ansvarsfördelning i det övergripande arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Operativt ledarskap: Planera, leda och följa upp den dagliga verksamheten så att rutiner, strukturer och processer fungerar optimalt. Organisera & rekrytera: Ha en aktiv, praktisk roll i att forma skolans organisation och driva rekryteringsprocesser. Du kommer även ha en viktig roll att säkerställa/rekrytera enskilt stödet för elever i behov av det. Kompetensutveckling: Tillsammans med rektor och samordnare planera och genomföra handfasta utvecklingsinsatser för personalen utifrån skolans behov. Verksamhetsutveckling: Vidareutveckla och kvalitetssäkra arbetet i skolans två SU-grupper samt inom fritidshemsverksamheten. Personalansvar: Hålla medarbetarsamtal och driva arbetsmiljöarbete utifrån tilldelat ansvarsområde, samt vara lönesättande chef.
Vi söker en trygg och engagerad person med ett genuint intresse för ledarskap. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet, som behöver matcha rekryterande rektors egenskaper samt skolans kultur och vision.
För att lyckas i rollen har du:
Ledarerfarenhet: Du har erfarenhet av att driva och leda projekt eller team. Vi ser att du har en god pedagogisk erfarenhet, men vi ser även att det är en stor fördel om du har med dig erfarenhet från andra verksamheter utanför skolans värld. Önskvärt är om du kan visa på att du har haft någon typ av ledande roll inom en pedagogisk verksamhet, arbetslags-ledare, förstelärare eller nyckelperson. Analysförmåga & struktur: Du har ordning och reda, god administrativ förmåga och kan omsätta resultat och data till konkreta, utvecklande samtal med personalen. Lösningsfokus: Du ser möjligheter istället för hinder och leder förändring med energi och målmedvetenhet. Kommunikativ förmåga: Du är skicklig på att leda diskussioner, lyssna in och utmana personalen till vidareutveckling i en kultur där vi vågar testa nytt.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med hög kompetens och stabila grundstrukturer. För rätt person är detta en fantastisk utvecklingsmöjlighet: du får chansen att växa in i en roll som på sikt förbereder dig för att ta dig an ett uppdrag som rektor inom stadens verksamhet. Som en del av din professionella utveckling kommer du dessutom att få möjlighet att gå det statliga rektors-programmet.
Tillsammans med rektor och engagerade kollegor får du chansen att prägla skolans nästa framgångsrika kapitel.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Annika Tengström 0520-496056 Jobbnummer
9953642