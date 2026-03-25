Biträdande rektor till Centralskolan F-3
2026-03-25
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
En av våra fantastiska skolledare på Centralskolan har fått ett annat uppdrag i förvaltningen så nu söker vi en biträdande rektor till Centralskolan F-3.
Centralskolan ligger centralt i Åtvidaberg. Skolan har cirka 350 elever fördelade från förskoleklass upp till årskurs 3. Skolan har också sju fritidshemsavdelningar.
Vi arbetar aktivt med att höja elevernas måluppfyllelse genom att göra vår undervisning tillgänglig för alla elever med varje elevs bästa i fokus. På skolan är samarbete och utveckling prioriterat.
Du har, tillsammans med rektor, verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för skolan. Du brinner för utvecklings- och elevhälsoarbete. Du leder i linje med vår ledarskapsfilosofi: med mod, långsiktighet och helhetssyn vilket innebär att du är närvarande och har tillit till dina medarbetares förmåga. Du har insikt i och intresse av att arbeta i samverkan. Du får stöd i ditt arbete av nyckelpersoner inom HR, ekonomi och andra stödfunktioner.
Du är en viktig del av rektorsgruppen i Åtvidabergs kommun. Tillsammans med utbildningschef och övriga skolledare i kommunen ingår du i ledningsgruppen och ansvarar för att skapa en röd tråd och den bästa tänkbara utbildningen från förskolan till vuxenutbildningen.
Du som söker
Vi söker dig som har gedigen pedagogisk kunskap. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet som skolledare och att du minst har påbörjat din rektorsutbildning
För att lyckas i rollen så har du en god samarbetsförmåga och är en modig, varm och målinriktad ledare som sätter eleven i centrum. På Centralskolan leder du ett viktigt arbete där ditt fokus ligger på att utveckla varje elevs motivation, välmående och tro på sin egen förmåga. Detta gör du genom att strategiskt leda skolans pedagogiska utveckling och effektivt fördela resurser.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 19 april.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311724".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs kommun
(org.nr 212000-0415) Kontakt
Utbildningschef
Kristin Österström kristin.osterstrom@atvidaberg.se Jobbnummer
