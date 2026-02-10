Biträdande rektor på Dalsjöskolan 7-9
2026-02-10
Dalsjöskolan är en årkurs 4-9 skola där det går ca 630 elever och har ca 100 medarbetare. Vi har tre paralleller på mellanstadiet och sex paralleller på högstadiet. Skolan är en arbetsplats med positiv atmosfär och där vi arbetar tillsammans för trivsel och goda studieresultat. På Dalsjöskolan finns även en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för årskurs 4-9. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som består av specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och kurator som arbetar förebyggande med ett nära samarbete till medarbetarna.
Rollen som biträdande rektor innebär ett ledarskap nära elever och medarbetare där du arbetar både operativt med de frågor och situationer som dagligen dyker upp men även med de mer långsiktiga och strategiska frågorna. Du är en del av skolans ledningsgrupp och har ansvar för att tillsammans med rektor planera, följa upp och utveckla skolans verksamhet. Du kommer tillsammans med kollegorna vara med och skapa en lyckad skolgång för eleverna.
Tyngdpunkten kommer att ligga på administrativt ledningsarbete kring personal, arbetsmiljö och schemaläggning. Du bistår även rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet och elevhälsoarbetet. Du som biträdande rektor kommer ha personalansvar för delar av personalgruppen samt ersätta rektor vid hans frånvaro.
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, lärarlegitimation och gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete, främst på högstadiet.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att leda, driva och utveckla arbetslag och processer. Du behöver ha förmåga till helhetsperspektiv och vilja att arbeta resultatinriktat för skolans måluppfyllelse. Du behöver vara strukturerad, tydlig, systematisk, ha förmåga att få saker gjorda och följa upp resultatet av ditt arbete. Du är självständig, modig och vågar fatta beslut inom dina ansvarsområden. Du tycker om och har lätt för att bygga goda relationer till elever, vårdnadshavare och personal. Du bidrar till vi-känslan och är duktig på att skapa delaktighet och gemensamt ansvarstagande genom god kommunikation. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ser vikten av att arbeta tillsammans, men att du också trivs med att arbeta självständigt. Du är administrativt och digitalt skicklig samt uttrycker dig väl i tal och skrift. Med dessa egenskaper kommer du att kunna göra skillnad för våra elever.Så ansöker du
