Biträdande rektor i Föllinge skolområde
Krokoms Kommun / Pedagogchefsjobb / Krokom Visa alla pedagogchefsjobb i Krokom
2026-04-24
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Ett jobb med plats för utveckling
Nu söker vi dig som vill bidra till utvecklingen av förskolor och grundskolor i Krokoms kommun. Vi söker nu en engagerad och trygg biträdande rektor som tillsammans med rektor vill stärka kvalitet, likvärdighet och goda lärmiljöer för barn och elever.
Välkommen till oss!
I Krokoms kommun pågår en översyn av organisationen för att skapa bättre förutsättningar för rektorer och förstärka samarbete mellan skolorna. I Föllinge skolområde utvecklas nu ett sammanhållet 1-16-årsperspektiv med en gemensam ledning för förskola och skola. I skolområdet ingår förskolorna Laxens förskola, Vikebo förskola och Bjäkerdalens förskola samt grundskolorna Cederbergsskolan F-9, Laxsjö skola F-6 och Valsjöbyns skola F-6 som kommer ledas av en rektor tillsammans med en biträdande rektor.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som biträdande rektor i Föllinge skolområde
Som biträdande rektor för Föllinge skolområde är du en viktig lagspelare kring ledning och utveckling. Vi lägger stor vikt vid arbetet kring trygghet och trivsel där värdegrundsarbete är högt prioriterat. Eftersom tjänsten är nyinrättad, kommer uppdraget att utformas i detalj inför tillsättning. I uppdraget ingår pedagogiskt ledarskap, verksamhetsutveckling och nära samarbete med medarbetare, vårdnadshavare och elevhälsa. Kunskap och förståelse för både förskolans och grundskolans uppdrag är önskvärt.
Du leder det dagliga arbetet nära barn, elever och medarbetare och ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi på delegation från rektor, som är din närmaste chef. Du skapar förutsättningar för att nå gemensamma mål och bidrar till ett öppet klimat där samarbete och olika perspektiv tas tillvara. Du bidrar till en god arbetsmiljö och en kultur som präglas av engagemang och delaktighet. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvaliteten på undervisningen för barn och elevers utveckling.
Din kompetens
I rollen som biträdande rektor har du:
en grundläggande pedagogisk insikt genom pedagogisk utbildning och erfarenhet
erfarenhet av att arbeta inom förskola och/eller grundskola och har också lärarlegitimation med behörighet för förskola/grundskola
B-körkort
Meriterande egenskaper/erfarenheter är:
om du besitter en erfarenhet av biträdande rektorsuppdrag eller rektorsuppdrag
erfarenhet från just förskolans område är önskvärt
om du går eller har genomfört det statliga rektorsprogrammet (om du saknar den utbildningen, kommer den att behöva genomföras inom ramen för tjänsten och ska slutföras senast fyra år efter påbörjad anställning)
För att vara framgångsrik i rollen som biträdande rektor ser vi att du är en modig ledare med en tydlig kommunikativ förmåga. En framgångsfaktor är att du genom samarbete och struktur bidrar till att skapa ett öppet och tillitsfullt klimat. Du är en trygg, engagerad och drivande lagspelare som motiveras av utvecklingsarbete och har en förmåga att se till verksamhetens bästa.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid, 100%. Tillträde 1 augusti 2026.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Hälsning från din blivande chef
Välkommen till Krokom och vackra Jämtland!
Som biträdande rektor på Barn- och utbildningsförvaltningen leder du tillsammans med mig och övriga skolledare mot gemensamma mål. Det gör vi för att skapa de bästa förutsättningarna, så att så många barn och ungdomar som möjligt ska utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Jag söker dig som är tydlig och trygg som ledare, ödmjuk och prestigelös som person och som leder verksamheten med ett helhetsperspektiv.
I Krokom och i Föllingeområdet finner du en härlig arbetsplats där vi tillsammans möter utmaningarna och har snabba vägar till beslut. För mig är det viktigt att du skall trivas och stimuleras att ytterligare utveckla kommunens verksamheter.
Välkommen med din ansökan!
Lisa Gjerswold, rektor
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
Offerdalsvägen 8 (visa karta
)
835 80 KROKOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Lisa Gjersvold lisa.gjersvold@krokom.se 0640-169 32
9875565