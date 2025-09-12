Biträdande rektor 7-9 Fäladsgården
2025-09-12
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Till vårt ledningsteam rekryterar vi en biträdande rektor.
När också du är på plats är vi ett team med en rektor och två biträdande rektorer. Tillsammans sträcker vi oss lite längre för de ca 60 personal som arbetar varje dag inom vår verksamhet för att alla våra ca 470 elever ska ha möjlighet att nå sin maximala potential. I teamet kompletterar vi varandra och vi lutar oss mot en gemensam värdegrund och mot den tillitsbaserade styrningen och ledningen som möjliggör att vi rör oss framåt gemensamt.
Som biträdande rektor arbetar du på rektors uppdrag och vet att du ska skapa förutsättningar för att varje medarbetare får det stöd och den ledning som behövs i vardagen för att kunna fullfölja sitt uppdrag.
Du arbetar tätt tillsammans med rektor och biträdande rektor vilket innebär att de flesta besluten du tar påverkar och påverkas av resten av verksamheten och kräver därför ett stort fokus på samarbetsförmåga. En aktiv dialog inom vårt ledningsteam är en avgörande framgångsfaktor för oss i ledningsteamet och därmed för vår verksamhet. Vi-et är viktigare än jag-et. Att du besitter förmågan att visa och skapa tillit och förtroende är grundläggande för oss. Du har mod att pröva nytt och utmana rådande arbetssätt men du vet att göra det i samverkan med andra. Det kommunikativa ledarskapet är en ledstjärna.
I tjänsten ingår ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du kommer främst vara ansvarig och pedagogisk ledare för hälften av våra klasser i respektive årskurs.
Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum och särskilda utbildningssatsningar.
I tjänsten ingår också att lägga schema för skolan.
Vi söker dig
Du vill vara en del av vårt ledningsteam och är beredd att satsa dina kunskaper och ditt förhållningssätt på att vara med och göra teamet helt.
Du är legitimerad lärare, gärna för ämnesundervisning på högstadiet och har erfarenhet av eller är intresserad av ledningsarbete på en grundskola.
Du är uppdaterad gällande aktuell skolforskning, skolans styrdokument och skollag. Du har goda ledaregenskaper och är en tydlig pedagogisk ledare som initierar och håller i utvecklingsarbete.
Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot grundskola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektiv- och samverkansavtal.
Vi värdesätter god förmåga att arbeta självständigt och att du kan samverka med kollegor/medarbetare och andra professioner.
Som person är du prestigelös, diplomatisk, inlyssnande och har förmåga att skapa gemenskap och delaktighet. Du har en blick för det systematiska utvecklingsarbetet. Du kan röra dig både inom chefsskap och ledarskap utifrån behovet för verksamhetens bästa. Du har den tillitsbaserade styrningen och ledningen som förhållningssätt i dina ledarhandlingar.
Ditt CV visar på kontinuitet genom att du har längre anställningsperioder. En stabil skolledning skapar de bästa förutsättningarna för våra elever och vår personal. Din satsning på vår verksamhet sträcker sig över några år för att möjliggöra stabilitet och utveckling.
Det vi kommer att lägga fokus på vid intervjutillfällena är exempel på din ledarskapsförmåga och vilka ledarhandlingar du kan använda dig av vid olika situationer. Vi vill se hur du skapar professionella och tillitsfulla relationer. Det betyder att du har lett grupper i olika utvecklingsprocesser som kan vittna om din relationella ledarskapsförmåga i din roll som ledare.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
De första urvalsintervjuerna är planerade att hållas den 29 september. Varmt välkommen med din ansökan!
Det här erbjuder vi dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Fäladsgårdens verksamhet ska präglas av inkludering, trygghet, kunskap och hjärta, samt framtidstro. Vi vill att eleverna får se världen, att de får vara den de är och att de har ett tydligt mål när de lämnar skolan efter tre år. Ungefär hälften av våra elever går outputprofil (musikinriktning), vilket sätter sin prägel på hela skolan. Vi har även en uppskattad handbollsprofil och en nyligen startad fotbollsprofil. Vi vill att uppgifterna eleverna arbetar med ska vara verklighetsnära och ha en känsla av att de är "på riktigt". Genom samarbeten med företag, organisationer och skolor i flera olika länder skapar vi motivation och inspiration, både för elever och för lärare.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
