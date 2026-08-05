Biträdande rektor
Academedia Support AB / Pedagogchefsjobb / Järfälla Visa alla pedagogchefsjobb i Järfälla
2026-08-05
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Pysslingen Förskolor söker en Biträdande rektorSom Biträdande rektor inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare. Om rollenUppdraget innebär att arbeta nära verksamheten för att tillgodose varje förskolas behov på bästa sätt i ett förskoleområde med 3 förskolor. Tjänsten är placerad i norrort Den biträdande rektor bistår rektor. Det är rektor som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolorna har. Du agerar ställföreträdande till rektor vid behov. Arbetet innebär kontakt med medarbetare och platsansvariga på respektive förskola och externa kontakter mot vårdnadshavare, kommuner, fastighetsägare och leverantörer. I tjänsten ingår personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Rapporterar till rektor.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av och kan förskola
Har tidigare erfarenhet av att leda och coacha medarbetare utifrån läroplanen
Har pedagogisk högskoleutbildning med förskollärar- eller lärarlegitimation
Har mycket goda kunskaper i svenska språket
Har hög digital kompetens och lätt för att lära dig nya system
Vi ser även att du
Med stort engagemang vill bidra till våra fina förskolor
Är en stark pedagogisk ledare
Har en styrka i att bygga relationer och kommunicera
Vårt medarbetarerbjudandeVi erbjuder dig en varierande och stimulerande roll med många kontaktytor, bra villkor och förmåner samt en stark gemenskap. Nyfiken på att veta mer om vårt medarerbjudande? Klicka här.AnställningsformTjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader. Omfattning 80% Tillträde enligt överenskommelse. Ansökan Tycker du att det låter intressant? Vi vill gärna komma i kontakt med dig! Ansök via länken nedan och bifoga ditt CV och personliga brev. Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
KontaktOm du har frågor är du välkommen att kontakta rektor per e-post therese.selinus@pysslingen.se
Varmt välkommen med din ansökan! 🎉
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Pysslingen Förskolor Kontakt
Rekryterare
Therese Selinus therese.selinus@pysslingen.se Jobbnummer
10022977