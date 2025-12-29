Biträdande rektor
Victum Gymnasium AB / Pedagogchefsjobb / Helsingborg Visa alla pedagogchefsjobb i Helsingborg
2025-12-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Victum Gymnasium AB i Helsingborg
Victum gymnasium rekryterar en biträdande rektor. Du som söker tjänsten ska vara legitimerad gymnasielärare och ha erfarenhet av att leda kollegor. Utöver att kunna bedriva god undervisning ska du också ha ett skolutvecklingsperspektiv på alla skolans processer, både i stort och smått.
Du kommer att arbeta nära såväl pedagogisk personal, elevhälsoteam och rektor. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och du behöver vara lyhörd, effektiv och trevlig. Tjänsten omfattar undervisning, administration och arbetsgivaransvar.
Uppdraget som biträdande rektor är mycket varierande och kräver bred kompetens inom problemlösningsförmåga, förmåga att snabbt kunna analysera och lösa oväntade situationer samt förmåga att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Exempel på arbetsuppgifter:
systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling
förebyggande och åtgärdande arbete för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö
arbetsgivaransvar t ex medarbetarsamtal och kollegiala samtal
schemaläggning och elevadministration
planering av aktiviteter i verksamheten
elevhälsoarbete t ex frånvaroutredningar och förebyggande arbete kring trygghet och studiero. Samverka med funktioner inom elevhälsoteamet.
Förmågor hos Dig som vi söker:
förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
värdegrund som utgår från läroplan och andra styrdokument
pedagogisk kompetens
ansvarstagande, noggrann och punktlig
förmåga att lägga upp strategier och långsiktig planering
förmåga att hantera komplexa problem
lyhörd, effektiv och trevlig
Victum Gymnasium hittar du i centrala Helsingborg, granne med Helsingborg C. Skolan finns i en vacker fastighet med trevliga lokaler och utblick mot Öresund. Här möts dagligen strax över 210 elever och omkring 20 medarbetare. På skolan har vi Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Introduktionsprogram. Victum är en fristående gymnasieskola som drivs av Victum AB, ett familjeägt utbildningsföretag som har gymnasieverksamhet i Helsingborg sedan 2002.
Vår elevsyn: Vårt perspektiv är självklart eleven i centrum! Vi satsar kontinuerligt och aktivt på att utveckla våra utbildningar med målet att alla våra elever ska få den allra bästa utbildningen i en trivsam och trygg skolmiljö. Vi vill få våra elever att utvecklas till mogna, självständiga och trygga individer rustade med en attraktiv gymnasieexamen.
Våra medarbetare: Vi vill att alla ska känna sig engagerade, drivande och delaktiga i skolans utveckling. Vi vill att varje medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö, känna inflytande och uppleva ett personligt utvecklande arbete. Vårt mål är en skola med hög trivselfaktor i en stimulerande, samarbetande och kollegial anda.
Praktisk information om tjänsterna: Tillsvidare. Tjänstgöringsgrad 100 %. Tillträdesdag enligt ök.
Tjänsten är en semesteranställning. Bifoga lärarlegitimation till din ansökan samt ditt löneanspråk. Vi begär in utdrag ur belastningsregistret i samband med intervju.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: rekrytering@victumgymnasium.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victum Gymnasium AB
(org.nr 556488-9482)
Järnvägsgatan 13 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
Victum Hälsogymnasium Aktiebolag Jobbnummer
9665056