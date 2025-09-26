Biträdande rektor
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Vi söker nu är biträdande rektor till Vattmyra förskolor. Enheten består av fyra förskolor med totalt 325 barn i dagsläget, vi har kapacitet för fler barn och planerar för utökning.
Vi söker dig som kan driva och ha fokus på kvalitetsarbete, utbildning och undervisning i en inkluderande lärmiljö som stävar mot en hållbar utveckling.
Som biträdande rektor kommer du att ansvara för två förskolor på enheten men även en del övergripande arbetsuppgifter. Det krävs att du kan arbeta självständigt. Du kommer att ha ett nära samarbete med ledningsgruppen och kommer också ingå i ett barnhälsoarbete som består av en specialpedagog och vår egen ledningsgrupp.
Som biträdande rektor har du ett delegerat ansvar från rektor. Inom vissa områden överlåts rätten att fatta beslut och utföra vissa ledningsuppgifter. Du ska leda, utveckla och styra verksamheten mot uppsatta mål och tillsammans med rektor ansvara för uppföljning av enhetens resultat.
Att ha egen erfarenhet av arbete i förskola är viktigt för en skolledare. Som biträdande rektor bottnar du i ett gott pedagogiskt ledarskap med helst flera års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten och tillsammans med rektor och övriga medarbetare utforma och utveckla verksamhet mot hög kvalitet.
Ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för pedagogerna att göra ett bra arbete. Det innebär organisering, planering, relationsskapande och dialog med många människor. Vara aktivt delaktig i att driva det pedagogiska- och systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Se till att undervisningen håller en hög kvalitet som leder till ett lärande hos barnen. Du kommer ha ett personalansvar där barnskötare och förskollärarna är dina medarbetare.Du ska utföra medarbetarsamtal, lönesamtal och administrera löner.I uppdraget ingår också ett förebyggande och främjande arbete med den organisatorisk och social arbetsmiljö för medarbetarna.
Ett gott tillitsfullt ledarskap är en framgångsfaktor som biträdande rektor.Kvalifikationer
Följande kvalifikationer krävs i denna roll:
pedagogisk högskoleexamen
flera års erfarenhet som förskollärare
erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor i förskolan
Som biträdande rektor behöver du:
ha god kunskap om förskolans styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete
ha kunskap om pedagogiska teorier som stimulerar till lärande och utveckling
kunna kommunicera väl på svenska och engelska både i tal och skrift
ha god digital kompetens
ha god organisations- och administrationsförmåga.
Gällande personliga kompetenser är det viktigt att:
du är lösningsorienterad, hittar snabbt lösningar på uppkomna problem
du är stabil, hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar
du är strukturerad, arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats inom utsatt tid
du är relationsskapande, tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i mångkulturell verksamhet, med språkutvecklande arbetssätt och att driva och utveckla undervisning utomhus. Vi ser också att det är meriterande om du har genomgått pedagogistautbildningen och har erfarenhet av att ansvara för pedagogisk handledning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
