Biträdande rektor - Henriksdalskolan, Höllviken
2025-12-13
Du vet säkert att Vellinge i flera år utsetts till Sveriges bästa skolkommun. Hos oss kommer du att mötas av höga ambitioner, förväntningar och goda arbetsförutsättningar. Våra skolor håller hög kvalitet. Vår ambition är att framtidssäkra vår utbildning! Vi vill rusta våra elever med förmågor för att hantera de allt snabbare förändringarna i vårt samhälls- och yrkesliv; att tänka om och lära nytt, grundkompetens med specialisering, social kompetens och hälsomedvetenhet, drivkraft och självledarskap, nyfikenhet och kreativitet.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Idag är Henriksdalskolan en F-6 skola under uppbyggnad som bedrivs i helt nya fantastiska lokaler som invigdes den 7 november. Inför varje nytt läsår börjar det en kull med nya 6-åringar i förskoleklass och verksamheten kommer att vara en fullt utbyggd F-9 skola 2028. Vid skolstarten i augusti -26 kommer vi vara en F-7 skola med cirka 260 elever.
Vill du vara med och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor?
Vill du vara med och bygga upp ett högstadium? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Som biträdande rektor är du, tillsammans med rektor, en central del i skolans utveckling mot ökad måluppfyllelse. I rollen ingår ansvar för resultatuppföljning, trygghetsarbete och elevhälsofrågor. Du kommer ha personalansvar och vara delaktig i budgetuppföljning, allt för att bidra till en effektiv, hållbar och trygg organisation för elever och medarbetare.
Du trivs i det operativa arbetet och vill vara närvarande i verksamheten genom lektionsbesök och dialoger. Du kommunicerar tydligt i både tal och skrift och har ett starkt engagemang för pedagogiska frågor. Du bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi söker dig som är både modig och ödmjuk. Du vågar ställa nyfikna frågor, lyssnar in andra och möter omgivningen på ett förtroendeingivande sätt. I din vardag kommer du att möta vårdnadshavare och elever, leda möten och ha delegerat arbetsmiljöansvar inom delar av verksamheten. Du är en trygg ledare med hög relationell kompetens som bidrar till en tillitsbaserad organisationskultur.
Henriksdalskolan är en skola under uppbyggnad och i din roll som biträdande rektor kommer du vara en viktig kugge att bygga upp vårt högstadium.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och förtroendeskapande skolledare som brinner för pedagogisk utveckling! Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvaliteten på undervisningen och elevernas utveckling.
Vi ser att du har erfarenhet i rollen som skolledare för mellanstadiet och högstadiet samt att du har slutfört rektorsutbildningen. Erfarenhet av schemaläggning är meriterande.
Din kunskap om att arbeta med elever är gedigen och du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten.
Du har hög arbetskapacitet och för att trivas i uppdraget tror vi att du behöver har förmågan att se möjligheter i förändringar och kunna lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare.
Du är en analytisk person som ser hur olika delar påverkar helheten och har förmåga att utifrån det bygga vidare där det behövs.
Du har hög digital kompetens och arbetar effektivt i digitala system.
Du har en god förmåga till självledarskap utöver din förmåga att samarbeta.
* Pedagogisk högskoleexamen/universitetsexamen samt erfarenhet av pedagogiskt arbete.
* Ledarerfarenhet och erfarenhet av utvecklingsarbete i skolan.
* Mycket god kännedom om skolans styrdokument, relevant lagstiftning samt anpassade läroplaner.
* Starkt intresse, engagemang och motivation för uppdraget.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
