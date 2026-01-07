Biträdande Plansamordnare - Spårväg Syd
2026-01-07
Om rollen
I rollen som Biträdande Plansamordnare stöttar du planläggningsarbetet inom program Spårväg Syd och bidrar till att säkerställa att planprocessen bedrivs korrekt, enhetligt och samordnat mellan programmets olika projekt.
Du arbetar nära Trafikförvaltningens plansamordnare och fungerar som beställarrepresentant gentemot konsulter och externa parter. Rollen kombinerar operativt planarbete med samordning, dokumentation och dialog i en komplex projektmiljö.
Dina arbetsuppgifter
Delta i att säkerställa den formella planprocessen för Spårväg Syd
Medverka i framtagande av planhandlingar inom järnvägsplan och detaljplan
Upprätta och sammanställa samrådsredogörelser
Vidareutveckla planläggningsbeskrivningar och tillhörande underlag
Samordna järnvägsplaneprocessen med kommunala detaljplaneprocesser
Delta i plan-, avtals- och markåtkomstfrågor som beställarrepresentant
Medverka i samråd med myndigheter, kommuner och andra intressenter
Ta fram och samordna erforderliga utredningar och planeringsunderlag
Arbeta med GIS-stöd, kartvisare och framtagande av underlag i ArcGIS Pro
Delta i framtagande och uppföljning av tidplaner
Delta i projektrelaterade möten och samordning inom programmet
Representera Trafikförvaltningen gentemot externa parter
Kravprofil - obligatoriska krav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla samtliga nedanstående krav:
Minst 3 års avslutad högskoleutbildning inom samhällsplanering, lantmäteri, samhällsbyggnad eller motsvarande
Minst 1 års erfarenhet av arbete med planläggning i kollektivtrafikprojekt eller andra samhällsbyggnadsprojekt
Erfarenhet av att delta i planläggningsarbete inom samhällsbyggnadsinfrastruktur i tidigt skede, exempelvis förstudier, åtgärdsvalsstudier eller under planprocess
Erfarenhet av att ha deltagit i eller utfört minst två utredningar inom projektuppdrag kopplade till samhällsbyggnadsinfrastruktur
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med GIS och kartframställning, inklusive arbete i ArcGIS eller motsvarande
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samordnande i komplexa projektmiljöer
Meriterande krav
Följande är starkt meriterande och kan vara avgörande vid urval:
Erfarenhet av samverkan med kommuner och andra verksamhetsutövare inom planläggning
Erfarenhet av att delta i eller leda samråd inom detaljplan, järnvägsplan eller vägplan
Erfarenhet av arbete i beställarorganisation inom kollektivtrafik eller infrastruktur
Minst 2 års erfarenhet av arbete i Adobe InDesign, Illustrator eller likvärdiga redigeringsprogram
Erfarenhet av att ta fram presentations- och beslutsunderlag inom planprocess
Personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Lyhörd med god förmåga att hantera många intressenter
Självständig, ansvarstagande och resultatinriktad
Strategisk med god helhetssyn
Plats, omfattning och period
Plats: Stockholm, Kungsholmen (minst 50 % närvaro på plats)Omfattning: 40 timmar per veckaStart: 26 januari 2026Slut: 31 december 2027Förlängning: 1 + 1 + 1 år
Urval och intervjuer kan ske löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
