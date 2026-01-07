Biträdande Plansamordnare - Spårväg Syd

Om rollen
I rollen som Biträdande Plansamordnare stöttar du planläggningsarbetet inom program Spårväg Syd och bidrar till att säkerställa att planprocessen bedrivs korrekt, enhetligt och samordnat mellan programmets olika projekt.
Du arbetar nära Trafikförvaltningens plansamordnare och fungerar som beställarrepresentant gentemot konsulter och externa parter. Rollen kombinerar operativt planarbete med samordning, dokumentation och dialog i en komplex projektmiljö.
Dina arbetsuppgifter
Delta i att säkerställa den formella planprocessen för Spårväg Syd

Medverka i framtagande av planhandlingar inom järnvägsplan och detaljplan

Upprätta och sammanställa samrådsredogörelser

Vidareutveckla planläggningsbeskrivningar och tillhörande underlag

Samordna järnvägsplaneprocessen med kommunala detaljplaneprocesser

Delta i plan-, avtals- och markåtkomstfrågor som beställarrepresentant

Medverka i samråd med myndigheter, kommuner och andra intressenter

Ta fram och samordna erforderliga utredningar och planeringsunderlag

Arbeta med GIS-stöd, kartvisare och framtagande av underlag i ArcGIS Pro

Delta i framtagande och uppföljning av tidplaner

Delta i projektrelaterade möten och samordning inom programmet

Representera Trafikförvaltningen gentemot externa parter

Kravprofil - obligatoriska krav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla samtliga nedanstående krav:

Minst 3 års avslutad högskoleutbildning inom samhällsplanering, lantmäteri, samhällsbyggnad eller motsvarande

Minst 1 års erfarenhet av arbete med planläggning i kollektivtrafikprojekt eller andra samhällsbyggnadsprojekt

Erfarenhet av att delta i planläggningsarbete inom samhällsbyggnadsinfrastruktur i tidigt skede, exempelvis förstudier, åtgärdsvalsstudier eller under planprocess

Erfarenhet av att ha deltagit i eller utfört minst två utredningar inom projektuppdrag kopplade till samhällsbyggnadsinfrastruktur

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med GIS och kartframställning, inklusive arbete i ArcGIS eller motsvarande

Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samordnande i komplexa projektmiljöer

Meriterande krav
Följande är starkt meriterande och kan vara avgörande vid urval:

Erfarenhet av samverkan med kommuner och andra verksamhetsutövare inom planläggning

Erfarenhet av att delta i eller leda samråd inom detaljplan, järnvägsplan eller vägplan

Erfarenhet av arbete i beställarorganisation inom kollektivtrafik eller infrastruktur

Minst 2 års erfarenhet av arbete i Adobe InDesign, Illustrator eller likvärdiga redigeringsprogram

Erfarenhet av att ta fram presentations- och beslutsunderlag inom planprocess

Personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann

Kommunikativ och samarbetsorienterad

Lyhörd med god förmåga att hantera många intressenter

Självständig, ansvarstagande och resultatinriktad

Strategisk med god helhetssyn

Plats, omfattning och period
Plats: Stockholm, Kungsholmen (minst 50 % närvaro på plats)Omfattning: 40 timmar per veckaStart: 26 januari 2026Slut: 31 december 2027Förlängning: 1 + 1 + 1 år
Urval och intervjuer kan ske löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sway Sourcing Sweden AB
