Biträdande jurist
2025-12-05
Om jobbet
Är du biträdande jurist med erfarenhet från advokatbyrå eller tingsmeriterad eller varit beslutsfattare/handläggare hos Migrationsverket och vill arbeta på en växande och engagerad advokatbyrå? Då söker vi dig som vill bli en del av vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Alnashi Advokatbyrå välkomnas du till en modern arbetsplats med kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter. Du kommer främst att arbeta med humanjuridik och tvistelösning. Arbetet är självständigt, och för att underlätta ditt arbete erbjuder vi goda administrativa resurser. För dig som ännu inte är advokat sker arbetet under handledning av en erfaren advokat.
Om Alnashi Advokatbyrå
Alnashi Advokatbyrå är en allmänpraktiserande byrå med stort engagemang för klientens bästa. Vi arbetar inom flera rättsområden och strävar efter att alltid leverera hög kvalitet och professionellt bemötande. Våra klienter består både av privatpersoner och företag, och vi har ett kontinuerligt ärendeinflöde som möjliggör utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi arbetar främst med brottmål, familjerätt och Migration.
Vi har testat ett år med att försöka minska på anställda men funkade inte eftersom vi har många klienter och därför växer vi igen. Kvalifikationer
Juristexamen är ett krav. Din examen måste vara ett universitet i Sverige och din utbilsdning ska kunna sen ansöka till advokatsamfundet.
Du ska ha erfarenhet av juridiskt arbete från advokatbyrå, myndighet eller vara tingsmeriterad.
För att lyckas i rollen behöver du bo i närområdet.
Som person är du social, positiv och trivs i en resultatorienterad miljö. Du uppskattar att ta stort eget ansvar, är initiativtagande och värdesätter att ingå i ett team. Du är förtroendeingivande och har lätt för att skapa goda relationer.
Anställningsvillkor
Provanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2026. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Skicka din ansökan via e-post till majeed@alnashi.se
och bifoga CV, betyg och personligt brev.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 070-759 67 86 eller via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
