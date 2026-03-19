Biträdande intraprenadchef inom lokalvård
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2026-03-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Vår organisation är en serviceintraprenad på Växjö kommuns tre gymnasieskolor Katedral, Kungsmad och Teknikum, samt en del grund- och förskolor. För nuvarande är vi cirka 55 medarbetare, fördelat i tre arbetslag. Vill du bli en del av gänget och bidra till en god studie- och arbetsmiljö för våra elever och lärare?
I rollen som biträdande intraprenadchef ansvarar du för att leda och fördela arbetet i den dagliga verksamheten. Här tänker vi att du besitter en god förmåga att planera och arbetsleda din personalgrupp. I rollen ingår ansvar för personal och du förväntas bedriva ett systematiskt och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Du ansvarar för att lokalvården och cafeterians kvalitet är hög samt att det utförs god service till interna och externa kunder. Vidare stöttar du intraprenadchef i övergripande frågor som rör verksamheten.
Vårt uppdrag består i dagsläget utav tre delar:
* Vi håller våra lokaler rena genom regelmässig städning, samt periodisk städning som utförs i grupp.
* Vi utför försäljning i vår caféverksamhet, tar emot beställningar och utför fikaservice. Vårt utbud är stort och smörgåsberedning är ett av många moment.
* På uppdrag av våra kunder och samarbetspartners utför vi även andra serviceuppgifter inom exempelvis måltidsorganisationen. Vi bemannar en del stationer såsom servering och disk.
Våra arbetstider är förlagda till dagtid, måndag till fredag. Kvälls- och helgarbete kan förekomma i samband med exempelvis öppet hus och studentfiranden.
Vi förespråkar arbetsrotation för att skapa en god arbetsmiljö med möjlighet till varierande arbetsuppgifter. En god arbetsmiljö är viktig för oss och hos oss arbetar chef och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara en kommunikativ och tydlig ledare. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat där du främjar engagemang, nyfikenhet och trygghet. Som ledare föregår du med gott exempel och följer vår värdegrund. Du arbetar strukturerat och följer upprättade styrdokument.
Vidare tänker vi att du behöver vara lösningsorienterad, ansvarstagande och självgående. Du samarbetar gärna med andra och är serviceinriktad. Serviceintraprenaden är en flexibel verksamhet, vilket ställer krav på att du är öppen för förändringar.
Tjänsten förutsätter att du har treårig gymnasiekompetens samt körkort B. Vi ser att du behöver ha erfarenhet av arbetsledning och har du även erfarenhet av lokalvårdsarbete är det meriterande. Du besitter datorvana, god administrativ förmåga samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som del i vårt urval får de sökande som bedöms uppfylla kraven för tjänsten allra bäst göra två tester. Testinbjudan mailas ut efter att annonseringstiden gått ut.
Inledande intervjuer hålls digitalt via Teams och är planerade till eftermiddag 15 april och förmiddag 16 april. Slutintervjuer för de kandidater som sedan går vidare är planerade att hållas förmiddag 23 april.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 21/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Intraprenadchef
Johanna Charissis 070 820 77 74 Jobbnummer
9806267