Biträdande forskare i resursåtervinning
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2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Arbetet är i huvudsak kopplat till ett forskningsprojekt (BIOCO2PRO) och omfattar planering, genomförande och utvärdering av experiment inom biologisk och kemisk processteknik med fokus på utveckling av cirkulära processer för återvinning av litium samt produktion av organiska syror, vätgas och litiumkarbonat från biogena och återvunna råvaror. I arbetsuppgifterna ingår laboratorie- och pilotförsök, kemiska och mikrobiologiska analyser, bearbetning och rapportering av forskningsresultat samt medverkan i vetenskaplig publicering och samarbete med projektets akademiska och industriella partners.Kvalifikationer
Vi söker dig med en masterutbildning inom resurshushållning eller närliggande område och är antagen till forskarutbildning inom resursåtervinning. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av experimentellt forskningsarbete, god kunskap inom processteknik, kemisk analys och datautvärdering samt erfarenhet av vetenskapligt skrivande och publicering.
Du behöver även ha mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska liksom god förmåga i att kunna arbeta självständigt, tvärvetenskapligt och i internationella forskningsmiljöer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga att driva forskningsarbete framåt.
Anställningsform: Särskild visstidsanställning längst t. o. m. 2026-02-23
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 2026-08-24
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/141
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Ilona Sárvári Horváth via ilona.horvath@hb.se
. Facklig företrädare nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.Så ansöker du
Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. För mer information om hur du ansöker, besök sidan https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande/.
Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Försättsblad/Personligt brev med kort motivering till din ansökan där sökt befattning och ämne framgår
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens i kronologisk ordning
Kopior på relevanta intyg/betyg/dokument som styrker behörighet och krav i anställningen.
Kontakta hr@hb.se
om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-12.
Högskolan i Borås eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Borås
(org.nr 202100-3138), https://www.hb.se/
Allégatan 1 (visa karta
)
501 90 BORÅS Arbetsplats
Högskolan i Borås Jobbnummer
9984105