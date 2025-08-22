Biträdande forskare
Göteborgs universitet / Samhällsvetarjobb / Göteborg Visa alla samhällsvetarjobb i Göteborg
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se
för mer information.
Psykologiska institutionen söker nu 1 biträdande forskare för arbete under fem månader med start i oktober 2025.
Arbetsuppgifter
Som biträdande forskare kommer du att arbeta i forskningsprojektet EthnoPRISE (https://www.gu.se/forskning/ethnoprise).
EthnoPRISE syftar till att förstå sexuella trakasserier mellan jämnåriga baserat på hur det uttrycks i elevers vardag i skolan, och hur elever själva beskriver dessa situationer. Projektet har ett etnografiskt tillvägagångssätt och bygger på fältstudier i skolor och fokusgruppintervjuer med elever. Du kommer att arbeta med Delstudie 2 som har fokus på högstadieelever.
I dina arbetsuppgifter ingår cirka 7-10 veckors fältarbete i klasser på högstadiet. Under fältarbetet, som du utför tillsammans med en doktorand, kommer du att vara delaktig i högstadieelevers vardag i skolan, genomföra informella intervjuer med elever i stunden och föra fältanteckningar i relation till forskningsfrågorna. Du kommer även att organisera och utföra fokusgruppintervjuer med eleverna.
Andra centrala delar av dina arbetsuppgifter är rekrytering av skolor, insamling av samtycken och transkribering av intervjumaterial. Du kommer att ingå i PRISE gruppen som driver flera forskningsprojekt om ungas utveckling och utsatthet i relationer med jämnåriga.
Kvalifikationer
För behörighet för anställning ska du ha en magister- eller masterexamen i psykologi eller närliggande områden. Du bör ha ett intresse för ungdomars utveckling och god social förmåga i möten med ungdomar. Du behöver vara noggrann och strukturerad. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom skola och/eller med ungdomar i högstadieålder är meriterande. Tidigare erfarenhet av kvalitativ metodik (t ex fältarbete, intervjuer och transkribering) är också meriterande. Goda språkkunskaper, i både tal och skrift, i svenska och engelska är ett krav.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad särskild visstidsanställning om 100% i 5 månader vid psykologiska institutionen. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av ansvarig forskare Kristina Holmqvist Gattario kristina.holmqvist@psy.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Johanna Jarleblad johanna.jarleblad@psy.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 250912.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9471313