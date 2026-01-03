Biträdande föreståndare
AB Varbergs Ungdomshem / Sjukvårdschefsjobb / Varberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Varberg
Varbergs ungdomshem söker en biträdande föreståndare.
Varbergs ungdomshem är en del av en koncern med ungdomshem och stödboende i Falkenberg och Göteborg. Vi arbetar med mindre hem, med nära kontakt med ungdomarna och engagemang i ungdomarnas situation. Målgruppen är killar mellan 14-20 år med psykosocial problematik, begynnande missbruk och kriminalitet.
Vi söker nu en biträdande föreståndare/samordnare/kvalitetsansvarig. Vi behöver någon som stöttar personal i uppföljning av behandlingsarbetet, planering och uppföljning av insatser och schemaläggning. Arbetstider kan variera från dagtid och någon kväll.
Det är viktigt att det finns engagemang och kunskap om behandlingsarbete och en förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Vi söker också någon som ser vad som behöver göras och hjälpa till att skapa fungerande rutiner och strukturer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: peter@varbergsungdomshem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Varbergs Ungdomshem
432 92 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs Ungdomshem, AB Kontakt
Peter Andersson-Piltz peter@varbergsungdomshem.se 0704394090 Jobbnummer
