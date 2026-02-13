Biträdande Avdelningschef Till Kson
2026-02-13
About us
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Vårt uppdrag är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att erbjuda sömlösa och effektiva helhetslösningar för invånarna. Verksamheten styrs av en direktion med förtroendevalda från både Region Stockholm och Norrtälje kommun - en del av Norrtäljemodellen.
Vill du leda och utveckla socialtjänsten i en tid av förändring? KSON söker en engagerad biträdande avdelningschef till området för myndighetsutövning SoL och LSS.
Från och med den 1 februari 2026 går avdelningen in i en ny fas där vi stärker ledarskapet och bygger ut avdelningens organisation, i syfte att skapa en mer hållbar arbetsmiljö och samtidigt stärka stödet till våra invånare. Vi befinner oss i en spännande omställning där vi utvecklar socialtjänstens arbetssätt för att möta framtidens behov och öka tillgängligheten, i linje med den nya socialtjänstlagen. Mer information om Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) hittar du på vår hemsida. Länk till KSONs hemsida. Vi söker nu en engagerad biträdande avdelningschef, kanske är det dig vi letar efter?Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Avdelningen ingår som en av fem avdelningar i kommunalförbundets förvaltning. Avdelningen för individstöd och förebyggande insatser består av cirka 85 medarbetare, en avdelningschef, en biträdande avdelningschef samt fem enhetschefer. Avdelningen ansvarar för området hälsofrämjande och förebyggande insatser samt för myndighetsutövning enligt SoL och LSS, där handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst samt verkställighet av insatser i form av kontaktperson och stödfamilj ingår. Inom avdelningen arbetar bland annat SoL handläggare, LSS handläggare, boendesamordnare, kontaktsekreterare, avgiftshandläggare, anhörigkonsulenter, administrativa assistenter samt en verksamhetscontroller.
Rollen som biträdande avdelningschef innebär att leda den operativa verksamheten och driva den strukturella omställningen utifrån politiska mål och prioriteringar. Du ansvarar för enhetschefer inom SoL, LSS och stöd- och insatssamordningen, och du skapar likvärdiga arbetssätt genom tydlig styrning och uppföljning. Uppdraget omfattar att stärka arbetsmiljö och chefsförutsättningar, förbättra den interna samordningen och säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. Du är en nyckelperson i omställningen kopplad till den nya socialtjänstlagen och leder förbättringsarbete som ökar samordning, hållbarhet och effektivitet. Med ett helhetsansvar för verksamheten driver du utveckling, stöttar chefer i personal- och organisationsfrågor och bidrar till en kultur präglad av tillit, innovation och samverkan. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.Profil
Vi söker en erfaren och engagerad ledare med god administrativ och organisatorisk förmåga, som arbetar strukturerat och har goda kunskaper i arbetsrätt och arbetsgivarfrågor. Rollen kräver även erfarenhet av att leda genom andra chefer och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda operativ verksamhet i en komplex och politiskt styrd organisation. Det är också en fördel om du är van att arbeta med gemensamma arbetssätt, arbetsmiljöutveckling, hållbart chefskap och systematisk uppföljning och kvalitetsstyrning. Förståelse för hur rättssäkerhet och kvalitet säkerställs även under perioder av omställning är särskilt värdefullt.
Vi söker en trygg ledare som är van vid och uppskattar att bygga och utveckla relationer både internt i vår organisation, och i våra viktiga forum för samverkan. För att trivas i rollen tror vi att du är en lösningsorienterad person som vill vara med och utveckla verksamheten och teamet.
Du har relevant universitets- eller högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.Så ansöker du
Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning med placering Norrtälje. Tillträde och lön enligt överenskommelse. I den här rekryteringen samarbetar vi med Clockwork rekrytering och har du frågor eller funderingar kontakta Elin Broqvist på elin.broqvist@clwork.se
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
