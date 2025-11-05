Bitr. rektor Sandvikskolan
Järfälla kommun, Sandvikskolan / Pedagogchefsjobb / Järfälla Visa alla pedagogchefsjobb i Järfälla
2025-11-05
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Sandvikskolan i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Sandvikskolan är den lilla skolan med de stora möjligheterna och ligger naturskönt belägen i Viksjös Hummelmoraområde. Skolan rymmer idag verksamheter från förskoleklass upp till årskurs 6. Utöver detta har skolan anpassad grundskola, resursklasser, fritidshem och fritidsklubb.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att utifrån skolans mål, skapa förutsättningar för alla i verksamheten att göra ett bra arbete. Det innebär organisering, planering, relationsskapande och dialog med många människor. Du behöver vara aktivt delaktig i att driva det pedagogiska- och systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. På Sandvikskolan arbetar vi tillsammans och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Hos oss kommer du ingå i skolans ledningsgrupp.
Vi strävar efter att ha ett delat ledarskap, även om rektor har det formella ansvaret. I samarbete med rektor och administrativ personal är du en viktig del av skolans ledningsgrupp.
Du förväntas bidra till skolans pedagogiska utveckling och i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ditt personalansvar innefattar bl. a. medarbetarsamtal, lönesättning, rekrytering och arbete med olika personalfrågor. Du har också ett elevansvar vilket innebär arbete med olika elevhälsofrågor, kontakt med vårdnadshavare samt deltagande i skolans elevhälsoteam.Kvalifikationer
Du har en pedagogisk universitetsexamen och är väl förtrogen med läroplan och övriga styrdokument samt har erfarenhet av tidigare ledarskap inom pedagogisk verksamhet. Du är van att använda olika IT-verktyg som stöd i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För att lyckas behöver du vara prestigelös och ha lätt för att skapa goda relationer med såväl medarbetare som elever och vårdnadshavare. Du är kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du tar egna initiativ och har den uthållighet som uppdraget kräver samt en hög stresstålighet. Du är van att arbeta självständigt och strukturerat samt trygg i din ledarroll och äger förmågan att fatta genomtänkta och kloka beslut. Vidare förutsätts att du trivs i en roll där du får leda, inspirera och engagera andra!Kvalifikationer
Pedagogisk högskoleexamen
Meriterande:
Du har genomgått rektorsprogrammet.
Du har erfarenhet som skolledare
Du har erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Testning kan komma att tillämpas för slutkandidat
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Sandvikskolan Kontakt
Rektor
Jessica Grym jessica.grym@jarfalla.se 0858029921 Jobbnummer
9590807