Biståndshandläggare (vikariat)
Osby kommun, Hälsa och Omsorg / Administratörsjobb / Osby Visa alla administratörsjobb i Osby
2026-02-02
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Osby kommun, Hälsa och Omsorg i Osby
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Myndighetskontoret består av 4 biståndshandläggare, 2 LSS handläggare och en socialpsykiatrihandläggare. Arbetsgruppen är uppdelad på två kontors områden som båda ligger i Osby. Biståndshandläggarna har sitt kontor med 10 minuters gångavstånd från ortens tåg/buss stationen. LSS och socialpsykiatrihandläggare har sitt kontor med 5 minuters gångavstånd från tåg/buss station. Myndighetskontoret har regelbundna gemensamma arbetsplatsträffar och då arbetsgruppen är liten så är stödet till varandra samt gemenskapen högt prioriterat.
I rollen som biståndshandläggare möter du ofta personer i svåra och komplexa livssituationer vilket innebär att det är viktigt att du som person är trygg och stabil.
I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att ta emot anmälningar och ansökningar, utreda individuella behov, fatta beslut, följa upp befintliga beslut samt vägleda personer utifrån deras behov enligt socialtjänstlagen.
I rollen som biståndshandläggare har du nära samarbete med dina kollegor samt övriga professioner såsom omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt enhetschefer. Vi lägger stor vikt på att arbeta i team och god samarbetsförmåga ser vi som en förutsättning för att teamarbete ska fungera.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, har läst sociala omsorgsprogrammet eller en annan utbildning som arbetsgivare bedömer som lämplig.
Vi söker dig som har egenskaper och kunskaper i form av :
Behärskar det svenska språket väl och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Social kompetens och empatisk förmåga.
Ansvarstagande och flexibel.
God samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av myndighetsutövning samt dokumentation i Treserva är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Utdrag ur belastningsregistret ska visas upp av den som erbjuds anställning.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Kontakt
Enhetschef för myndighetskontoret
Jeanette Nilsson jeanette.nilsson@osby.se 0479- 528 667 Jobbnummer
9716133