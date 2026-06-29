Biståndshandläggare vård- och omsorg
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2026-06-29
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Biståndshandläggare – Vill du göra skillnad för människor i Bengtsfors och Mellerud?
Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade team på biståndsenheten i Bäckefors, Bengtsfors kommun. Här arbetar vi nära individen och med behovet i centrum – alltid med fokus på trygghet och kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Biståndsenheten är en del av individ- och familjeomsorgen och ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg för invånarna i Bengtsfors och i Melleruds kommun. Vi utgår sedan 2023 från vårt kontor på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Vi är i en spännande utvecklingsfas med nya arbetssätt och teamstruktur samt seniormottag. Hos oss får du kollegialt stöd, reflekterande team och en arbetsmiljö där vi hjälps åt. Vi har en förste handläggare som leder och fördelar arbetet genom individuella avstämningar, gemensam ärendehandledning och metodstöd.
Din roll
Som biståndshandläggare utreder du och beslutar om rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen såsom hemtjänst, särskilt boende (äldreboende) eller korttidsvistelse. Du ansvarar även för att följa upp och utvärdera om hjälpen fungerar som den ska. Vi utreder enligt IBIC-metodiken. Du kommer att möta människor i olika livssituationer, samverka med anhöriga och andra professioner och bidra till en trygg vårdövergång. Arbetet kräver struktur, rättssäkerhet och god kommunikation – både i tal och skrift.
I uppdraget som biståndshandläggare ingår bland annat att:
Att ta emot ansökningar enligt SoL, utreda och utifrån resultatet av din utredning fatta ett beslut om lämpliga insatser eller ett beslut om avslag. I utredningsarbetet ingår att inhämta information från och samverka med andra professioner.
Uppföljning av beslut och beviljade insatser i samverkan med utförare.
Genomföra planeringar vid hemgång från sjukhus för en trygg och säker vårdövergång.
Identifiera behov av samordning och kalla till eller delta i SIP-möten för samverkan med hälso- och sjukvård samt andra enheter inom kommunen.
Ge relevant information och vägledning inom ramen för vår serviceskyldighet.
Vi söker dig som
Har socionomexamen eller likvärdig utbildning
Är lösningsorienterad, stresstålig och trivs med både självständigt arbete och teamwork
Har B-körkort och god datorvana
Meriterande är erfarenhet av biståndshandläggning, IBIC, SIP-möten, Lifecare VoO och Samsa.
Varför välja oss?
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta i en organisation som vågar tänka nytt.
Välkommen med din ansökan – tillsammans gör vi skillnad!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 16/8 2026.
Intervjuer kommer att genomföras den 20/8 och 24/8 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors Kommun
(org.nr 212000-1470), https://www.Bengtsfors.se
668 40 BÄCKEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bengtsfors kommun Kontakt
Enhetschef
Jenny Mabäcker jenny.mabacker@bengtsfors.se +46531526600 Jobbnummer
9982340