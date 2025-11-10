Biståndshandläggare SoL
Svedala kommun / Administratörsjobb
2025-11-10
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken.
Uppdrag
För att möta kommuninvånarnas behov utökar vi med en tjänst som biståndshandläggare från och med 2026 och välkomnar en ny kollega till oss i Svedala kommun. Vi erbjuder dig en arbetsplats som präglas av arbetsglädje och sammanhållning, där alla tar sitt ansvar med höga ambitioner för att göra det bästa för varje vårdtagare.
I dina arbetsuppgifter ingår att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorg och till viss del socialpsykiatri.
Du kommer att tillhöra en grupp av biståndshandläggare som är duktiga på att stötta och hjälpa varandra. Du samarbetar med den enskilde, anhöriga, kollegor, utförare samt andra professioner och myndigheter. En viktig del i arbetet är att samverka med utförare inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin, samt med externa parter såsom Region Skåne.
Kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom alternativt har motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av biståndshandläggning inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin. Du har kunskap om aktuell lagstiftning och det är meriterande om du arbetat i verksamhetssystemet Lifecare.
För att trivas i denna roll behöver vara strukturerad och ha lätt för att samarbeta. Arbetet kräver också att du är lösningsfokuserad, självständig och flexibel. Du har god förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att information når fram. En stor del av utredningsarbetet handlar om att möta människor i varierande situationer. Det är därför viktigt att du i ditt bemötande med den enskilde är lyhörd.
B-körkort är ett krav. Publiceringsdatum2025-11-10Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Övrigt
Som ett sista steg inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 50.
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Myndighetschef
Joakim Thuresson joakim.thuresson@svedala.se 040-626 81 75 Jobbnummer
9596839