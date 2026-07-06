biografanställd till Sagabiograferna Enköping
Eurostar Aktiebolag / Foto- och filmjobb / Enköping Visa alla foto- och filmjobb i Enköping
2026-07-06
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eurostar Aktiebolag i Enköping
Vi söker 1-2 medarbetare till vår biograf i Enköping . Arbetet är förlagt till Sagabiograferna Ågatan 29. För att arbeta på biografen ska Du vara tekniskt lagd då filmerna levereras digitalt. Du ska vara serviceminded och även vara bra på huvudräkning, vilket behövs i vissa situationer i kassan. Underskatta inte detta helt. Du ska kunna serva kunder snabbt då det kan komma mycket besökare på kort tid. Du måste alltså både mentalt och fysiskt kunna hantera att det står mycket folk i kö framför Dig och att du själv ska hantera den stressituationen.
Det är viktigt att du som söker är van att ta eget ansvar och kan arbeta självständigt. Du får gärna ha kassavana med det är inget krav. Det är en fördel om du bor i närheten av biografen. Eftersom biografen har relativt få anställda, är det viktigt att vara flexibel och att kunna hoppa in med kort varsel, vid t.ex. sjukdom.
I biografarbetet som tar sin början omedelbart efter en kortare introduktion, ingår att sköta det tekniska genomförandet av filmföreställningarna samt kassatjänst och lokalvård före/efter/under föreställningen. Fördjupande utbildning sker sedan successivt. I tjänsten ingår också att hantera och förbereda kommande filmer som levereras digitalt via olika servrar. Biografen är helt datoriserad vad gäller både visning och biljettsystem.
Arbetet är främst förlagt till kvällar och helger. Vid större premiärer kan visningarna utökas, likaså i samband med skollov, då antalet föreställningar ökar markant såväl dag- som kvällstid.
Vi visar också film vissa vardagar dagtid t ex för pensionärer och skolor så det är mycket meriterande kunna arbeta enstaka vardagar dagtid. Som biografanställd har du ett stort ansvar för lokalvården på biografen. Medan filmerna rullar sker ett kontinuerligt arbete med lokalvård i gemensamma utrymmen, maskinrum och kassa. Man fyller även på med dryck och godis i kiosken när filmerna startat och alla salonger är igång. Mellan föreställningarna sker också städning i salongerna. Du har ett stort ansvar för att det är rent, snyggt och välskött på biografen. Arbetet är alltså även fysiskt krävande.
Det är fler personer som arbetar på biografen och ett arbetsschema görs upp.
Tjänsten är att betrakta som ett extraarbete när man ser till omfattningen i timmar.
Lön enligt kollektivavtal för biografbranschen. Personliga fribiljetter till biografen.
Minimiålder är 18 år för att arbeta på biografen, men vi ser gärna att du är äldre eller avsevärt äldre. Även Du som är pensionär är välkommen för ett trevligt extraarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: biojobb@eurostar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sagabiograferna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eurostar Aktiebolag
(org.nr 556240-1009), http://www.eurostar.se
Ågatan 29 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Arbetsplats
Sagabiograferna Jobbnummer
9994565