Bingovärd
Gillar du att stå i centrum, ta ansvar och sprida glädje? Sök jobb hos oss som Bingovärd i Frölunda!
Våra Bingovärdar är våra ansikten utåt, det är deras engagemang och känsla för service som gör att våra gäster trivs hos oss. Som bingovärd får du en chans att utvecklas socialt då det ena arbetspasset inte är det andra likt. Samtidigt får du ta ansvar och arbeta självständigt för vi tror att ansvar får människor att växa. Arbetet innebär försäljning, sätta gästen i fokus och att ansvara för en positiv spelupplevelse.
Allt vårt överskott går till idrotten, sedan 1979 har Idrottens Bingo gett mer än 1,3 miljarder till idrottslivet. Det är ytterligare skäl som gör det roligt att arbeta hos just oss.
Vi söker dig som är pålitlig, flexibel och självständig då tjänsten innefattar ensamarbete.
Eftersom vi är ett litet team som arbetar tillsammans kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss råder laganda och det är viktigt att du har en utpräglad teamkänsla och värdesätter samarbete.
Idrottens Bingo Frölunda har öppet söndag-fredag vilket innebär att man jobbar både dag, kväll och helg. Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca 8 timmar/vecka med stora möjligheter till extrapass och passar dig som vill ha en sidoinkomst vid exempelvis studier. Vi förväntar oss att du ska kunna ta extrapass vid sjukdomar och övrig frånvaro.
Krav för tjänsten är att du är fyllda 18 år, pratar flytande svenska, att du vill utvecklas inom försäljning och service.
Mejla din ansökan till:pafrolunda@idrottensbingo.se
Intervjuer kan komma ske löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Via mejl
E-post: pafrolunda@idrottensbingo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Idrottens Bingo i Göteborg AB
(org.nr 556222-7511)
Näverlursgatan 42 (visa karta
)
421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Idrottens Bingo Frölunda Jobbnummer
9860032