Stödassistenter till nyöppnat barnboende på Tuppfjätsgatan 18 Vaken natt!
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Tänk att få vara med och skapa en plats där barn och unga inom LSS får växa, känna sig trygga och bli sedda för dem de är. Att från början direkt bidra till att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för en ungdom. Vill du vara med på resan?
Nu söker vi stödassistenter som tillsammans vill vara med och forma en verksamhet där stort engagemang, genuint intresse och nytänkande idéer får ta plats.
Hos oss får du verkligen möjlighet att vara med från start och bidra till att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för en ungdom. Vi söker dig som är flexibel, initiativtagande och som trivs i en aktiv vardag där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent är ditt huvudsakliga uppdrag att ge individuellt anpassat pedagogiskt stöd som stärker den enskildes möjlighet till ett självständigt, meningsfullt och utvecklande liv. En viktig del av uppdraget är också att bidra till en lugn, trygg och förutsägbar miljö.
Kommunikation är en central del i arbetet och vi använder oss av pedagogiska metoder såsom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa begriplighet, struktur och trygghet i vardagen.
Att arbeta lågaffektivt innebär att du som medarbetare tar ansvar för situationen, reflekterar över vad som hänt och tillsammans med kollegor och ungdomen hittar hållbara lösningar framåt. Vi arbetar med ett förhållningssätt som präglas av respekt, tålamod och ett starkt fokus på individens behov och förutsättningar.
Hos oss står delaktighet i centrum. Vi arbetar för att ungdomen ska få rätt stöd, ska kunna påverka sin vardag och utvecklas utifrån sina egna mål, intressen och förmågor. Det kan handla om stöd kring fritidsaktiviteter, socialt samspel, kommunikation eller kognitiv förståelse – alltid med individen i fokus.
Du kommer arbeta vaken natt enligt schema, vardagar och helger. Kvalifikationer
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis en specialisering inom funktionshinderområdet om minst 200 yh-poäng eller högskoleutbildning inom relevanta områden.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är ett krav att du som söker har minst två års erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du behöver också ha minst två års erfarenhet av arbete med LAB (lågaffektivt bemötande), självskadebeteende och utagerande beteende. Vi ser även att du har mycket goda kunskaper i social dokumentation och du behöver ha körkort för behörighet B (manuell).
Du som person är stabil och känner dig trygg med att hantera situationerna du ställs inför på ditt arbete. Du tar ansvar för verksamheten, både för ungdomen som bor på boendet och för alla uppgifter som behöver göras runt omkring. Samtidigt är du lyhörd för den enskildes behov och anpassar ditt arbetssätt efter situationen. Du bidrar till ett gott samarbete med dina kollegor och har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot alla du möter i ditt arbete.Övrig information
I stället för att skicka ett personligt brev så kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens hemsida för belastningsregistret och misstankeregistret. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 0313679460 Jobbnummer
9941651