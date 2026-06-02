Automationsingenjör till TGW!
TGW är en internationell ledare inom intralogistik och automation, som utvecklar högteknologiska lagerlösningar för framtidens logistik. Företaget levererar innovativa system som automatiserade pall- och packlösningar, transportband, shuttle-system och hjälper kunder över hela världen att effektivisera lagerflöden, minska ledtider och höja produktivitet i en hållbar och säker miljö.
Har du en teknisk bakgrund och trivs i en roll där problemlösning, automation och drift står i fokus? Vill du arbeta med avancerade automationslösningar hos ett världsledande företag inom intralogistik? Då kan detta vara nästa steg för dig!
TGW söker nu en Maintenance Engineer till en högautomatiserad logistikanläggning i Norrköping. Här får du möjlighet att bli en del av ett mindre och sammansvetsat team där ni tillsammans ansvarar för att säkerställa driften i en tekniskt avancerad automationsmiljö.
Urval sker löpande – ansök redan idag!
Information om tjänsten
Som Maintenance Engineer hos TGW arbetar du i hjärtat av verksamheten där du ansvarar för drift, felsökning, underhåll och utveckling av automationsanläggningen. Rollen kombinerar praktiskt tekniskt arbete med analys och förbättringsarbete, vilket gör den perfekt för dig som trivs i en varierad och tekniskt utmanande miljö.
Du kommer att tillhöra ett mindre team bestående av en Team Lead och tre ingenjörer där nära samarbete, flexibilitet och kunskapsutbyte är en viktig del av vardagen. Tillsammans arbetar ni för att säkerställa hög tillgänglighet och effektivitet i anläggningen samtidigt som ni driver förbättringsinitiativ och utvecklar arbetssätt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos TGW.Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
I rollen som Maintenance Engineer kommer du bland annat att:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll i automationsanläggningen
Arbeta med elektrisk och mekanisk felsökning samt hantera komplexa driftstopp
Säkerställa att automationen fungerar optimalt och håller hög driftsäkerhet
Dokumentera och rapportera underhållsarbete, reservdelsanvändning och driftstörningar i DART och CMMS-system
Delta i förbättringsarbete och identifiera åtgärder som ökar tillförlitlighet och prestanda
Arbeta med grundorsaksanalyser vid återkommande problem och driftavvikelser
Delta i kundmöten och bidra med tekniska uppdateringar kring anläggningen
Stötta och dela kunskap med tekniker och kollegor i teamet
Vi söker dig som
Har en ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom exempelvis automation, mekatronik, el eller underhåll
Har några års erfarenhet från en liknande teknisk roll inom industri, produktion eller automation
Har god kunskap inom elektrisk och mekanisk felsökning
Är van vid att läsa elritningar och teknisk dokumentation
Trivs i en operativ miljö där tempot stundtals är högt och där problemlösning är en naturlig del av vardagen
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Har möjlighet att arbeta flexibla skift
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära dina kollegor. Du har ett stort tekniskt intresse och motiveras av att hitta förbättringar och skapa långsiktigt hållbara lösningar. Vidare är du flexibel och har lätt för att samarbeta i team där man tillsammans ansvarar för att nå uppsatta mål.
Arbetstider
Arbetet är förlagt mellan 05:00–23:00 och schemat planeras gemensamt inom teamet. Det innebär stor möjlighet till dialog och flexibilitet i upplägget. Arbete en lördag ungefär var tredje månad förekommer.
TGW erbjuder
Tillsvidareanställning med konkurrenskraftig lön och övertidsersättning
Livförsäkring motsvarande fyra årslöner
Pension och sociala förmåner enligt kollektivavtal (Teknikavtalet Unionen)
Employee Assistance Programme
25 semesterdagar samt semesterersättning
Friskvårdsbidrag och kostnadsfri hälsokontroll
Möjlighet att arbeta med modern teknik i en högautomatiserad miljö
Information om rekryteringsprocessen
Hälsoundersökning och medicinsk kontroll genomförs innan anställning. Drogtest och registerutdrag är en del av rekryteringsprocessen enligt företagets policy.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Norrköping
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: linn.ostin@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivare: Professionals Nord Eskilstuna AB
(org.nr 559345-6899)
616 34 NORRKÖPING Arbetsplats
TGW Scandinavia AB Kontakt
Leveranschef
Linn Östin linn.ostin@pn.se +460733331191
9941656