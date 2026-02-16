Bilvårdare till Fordonsenheten
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
I rollen som bilvårdare hos Sollefteå kommun kommer dina främsta arbetsuppgifter bestå av att sköta den dagliga driften och hanteringen av kommunens fordonspark. Du kommer främst att tvätta och städa bilarna, utföra lättare servicearbeten som däck- och glödlampsbyte samt skadereglering. Däckhotell och däckbyten avseende ca 120 fordon, inklusive enklare service.
Du kommer främst att vara baserad i verkstaden, som ligger på Skärvstaområdet i centrala Sollefteå, men du kommer också att vara länken mellan bilverkstad och verksamheterna inom organisationen, vilket innebär hämtning och lämning av bilar runt om i Sollefteå kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för fordonsområdet. Kanske har du studerat vid fordons- och transportprogrammet på gymnasiet, eller har tidigare arbetslivserfarenhet inom området? Oavsett din bakgrund är det viktigaste ditt brinnande intresse för fordon och bilvård, samt att du tar ansvar för att lära dig det du behöver.
Då dina arbetsuppgifter till största del består av bilvård, tvätt och städ av bilar är det viktigt att du är noggrann och inte tummar på kvalitén. I denna roll kommer du dagligen ha kontakt med människor, främst med medarbetare inom organisationen - men också med vissa externa kontakter. Det är därför viktigt att du uppskattar mötet med olika människor och drivs av att leverera suverän service i alla lägen.
Att en arbetsdag kan förändras snabbt är inget som stör dig, då du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och har lätt för att ställa om, prioritera och stötta dina kollegor där det behövs. Arbetet består stundtals av fysiskt krävande arbetsuppgifter, varav det är viktigt att du har en relativt god fysik och uppskattar att arbeta med kroppen.
Körkort (manuell) samt att du behärskar svenska i tal och skrift är ett krav.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
