Biluthyrare till Avis Skellefteå (Sommar/Extra)
2026-04-17
Är du serviceinriktad och trivs med att arbeta flexibelt?
Vi söker nu en Rental Sales Agent till EK Biluthyrning i Skellefteå för en behovsanställning, där du arbetar extra vid behov under året och har möjlighet till heltid under semesterperioden på sommaren.
En biluthyrare, eller "Rental Sales Agent" ansvarar för kundkontakt, service och administration. Som Rental Sales Agent hos EK Biluthyrning i Skellefteå kommer du ansvara för att utveckla och bibehålla relationer med kunder, driva försäljning och uppnå våra mål. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, och bidra till vår fortsatta tillväxt.
Dina dagliga arbetsuppgifter handlar om kundkontakter, att hantera kundförfrågningar, och att planera och hantera logistiken för uthyrnings- och returprocesser på ett effektivt sätt. I ditt arbete ingår även städning, tvättning och annan enklare bilvård, där noggrannhet är av hög betydelse. Hos oss är laganda av största vikt, och vi samarbetar nära med varandra för att skapa engagemang och trivsel, men även för att säkra en välskött fordonsflotta och för att leverera en riktigt bra kundupplevelse!
Din Bakgrund
Vi söker en service- och målinriktad person som älskar att leverera resultat. Vi tror att du är en person som har en god kommunikationsförmåga, är självgående, ansvarstagande och bra på att samarbeta. Då det många gånger är ett högt tempo så behöver du vara stresstålig, kunna ta snabba beslut och älska att lösa problem.
Vi önskar att du har lokalkännedom för att hjälpa våra kunder med vägbeskrivning och reseinformation. Om du har erfarenhet från biluthyrningsbranschen ser vi det som meriterande.
Du har god datorvana och är bekväm med att arbeta i olika digitala system och verktyg i ditt dagliga arbete.
Du har lätt att uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift.
Innehav av B-körkort är ett krav.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och eftersträvar mångfald och jämlikhet på arbetsplatsen!
Anställningsfakta
Tjänsten är en behovsanställning där du arbetar extra vid behov under året och erbjuds heltid under semesterperioden på sommaren. Placering för tjänsten utgår från vårt kontor på Hammarvägen 1.
Arbetstiden varierar och fördelas över dagar, kvällar och helger.
Skicka in din ansökan i form av CV och ett personligt brev.
Intervjuer sker löpande, och tjänsten kommer att tillsättas direkt vi hittar rätt person, så ansök redan nu!
Anställande företag är EK Biluthyrning AB, som är franchisetagare av Avis biluthyrningsverksamhet i Skellefteå.
Vill du veta mer, hör av dig till:
Thomas Hultmar, Station Manager - EK Biluthyrning ABthomas.hultmar@ekbiluthyrning.se
• 46 73-807 79 93
Arbetsgivarerbjudande
Vi erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete. Vi tror att goda resultat är värda att fira tillsammans. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder introduktion och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Vi tycker att hälsa är viktigt så därför erbjuder vi våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Om Avis:
Avis är ett av världens starkaste varumärken. Den första Avisbilen hyrdes ut på Detroits flygplats 1946 av grundaren Warren Avis. Idag finns Avis hyrbilar i mer än 170 länder med ca 5 000 uthyrningskontor, 400 000 bilar och 25 000 anställda världen över. Avis har funnits i Sverige sedan 1966 och har idag ett 100-tal stationer, med personlig service på ett 80-tal orter runt om i landet.
Avis Skellefteå drivs av EK Biluthyrning AB som är ett bolag inom Niemi Bil-Koncernen. Koncernen har idag en omsättningstakt på ca 1 miljard SEK och omfattar olika verksamheter inom bilbranschen från Kiruna i norr till Uppsala i söder. Precis som Avis ska vi alltid försöka överträffa våra kunders förväntningar genom att sträva efter att ge det lilla extra.
Förhoppningsvis är det du som stärker vårt lag, där vi tillsammans i ett högt tempo utvecklas för att nå våra mål gällande försäljning och kundnöjdhet! Vi brinner för att utveckla kundresan och kundupplevelsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
(org.nr 559422-8594)
Hammarvägen 1
)
931 61 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
9861686