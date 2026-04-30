Bilservicerådgivare till Werksta Mölnlycke
2026-04-30
Erfaren Servicerådgivare till Werksta Mölnlycke Göteborg
Werksta Mölnlycke söker en engagerad, erfaren och serviceinriktad bilservicerådgivare/kundmottagare med teknisk kompetens till sin anläggning i Göteborg.
Du är den personen som sitter i fronten och leende möter kunden direkt. Du följer kund och bil från början till slut dvs kundmötet, bokning, arbetsorder, beställer reservdelar, planering i verkstaden, slutfakturering, uppföljning mm. I rollen arbetar du nära kund och verkstad för att säkerställa effektiva serviceprocesser och hög kundnöjdhet.
Dina arbetsuppgifter
Som servicerådgivare blir du en viktig kontaktpunkt för våra kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Ansvara för bokning av service och reparationer
Hantera offertförfrågningar och försäkringsärenden samt se till att våra kunder får en trygg och professionell upplevelse.
Du arbetar aktivt och engagerat för att våra kunder skall bli nöjda med vårt sätt att åtgärda deras bilar.
Att med kundfokus erbjuda kunderna våra kringtjänster är en viktig del i ditt dagliga arbete.
Vidare svarar du i telefon och håller kontakten med kunden under verkstadsbesöket för att följa upp och informera om det som behöver åtgärdas på bilen och vid behov fungerar du som ett kundstöd samt erbjuder vägledning vid eventuella tekniska frågor.
Vem är du?
Vi tror att du som söker har:
Ett krav är att du har arbetat som servicerådgivare i bilverkstad tidigare, meriterande inom VW märken.
God erfarenhet av serviceinriktat och kundfokuserat bilverkstadsarbete
God datorvana, administrativ förmåga och trivs i ett högt tempo.
Lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Du har bilteknisk/mekanisk erfarenhet/bakgrund
B-körkort (manuell växellåda).
Har du tidigare arbetet i systemen Cabas, ELSA och Automaster är det meriterande.
Detta är en tjänst på heltid, med start så snart det är möjligt.
Viktigt för tjänsten är ditt driv och motivation för arbete. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din personlighet.
I rollen behöver du gilla att arbeta med positivt engagemang och energi ut mot kund, i ett stundvis högt tempo. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga och god närvaro.
Om du har ett intresse för bilar, teknik och är allmänt nyfiken att lära dig tror vi att du har lättare att sätta dig in i verksamheten samt hjälpa våra kunder genom deras verkstadsbesök på ett bra sätt.
Du är även initiativtagande, strukturerad, positiv och flexibel inför olika arbetsuppgifter. Du har också en god samarbetsförmåga och bidrar med god stämning då vi är ett team som arbetar tätt tillsammans.
Om Werksta Mölnlycke
Werksta Mölnlycke är en del av Skadeverkstadskedjan Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll. Här erbjuds en modern arbetsplats med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete.
Werksta Mölnlycke reparerar alla bilmärken. Vi har dessutom dessa skadeauktorisationer på vår verkstad: VW, Audi, Seat, Cupra, Skoda, VW Transport, Ligier/Microcar
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund - det viktigaste är ditt engagemang, din noggrannhet och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling inom Werksta.
Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Pia Berlin Key Account Manager på Fordonsakademin i Göteborg, pia.berlin@fordonsakademin.se
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten.
