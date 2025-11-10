Bilsäljare till KDS Bilar AB
2025-11-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Karlstad
Du kommer att fokusera både på att köpa in och att sälja bilar. Hos oss sköter man allt som har med bilen att göra, från inköp till försäljning. För att kunna lyckas med bilförsäljningen krävs det mycket tid, engagemang och positiv vilja.
Relationsbyggande och förhandling är återkommande delar av arbetet. Det är viktigt att alltid ge bra service och vara på gott humör även under de mest fullspäckade dagarna.
Du brinner för att sälja och köpa bilar samt skapa bilaffärer
Du är en driven person som trivs med ett högt arbetstempo
Du har lika lätt till skratt som för att skapa nya kontakter
Du har en hög arbetsmoral
Du är positiv och omtänksam
Du är flexibel och anpassningsbar och kan rycka in där det behövs
Du har förmågan att lyssna på kunden och sätta dig in i kundens behov
Du har B-körkort.
Bli en del av KDS BILAR i Karlstad - Ansök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, senast den 15 Januari 2026 . Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Vänligen notera att vi enbart tar emot ansökningar via vårt Email.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: hastor80@gmail.com Omfattning
