Bilplåtslagare till Werksta Sollefteå
2026-02-16
Om tjänsten på Werksta Sollefteå
Vill du arbeta som bilplåtslagare i Sollefteå? Werksta söker en erfaren och engagerad bilplåtslagare till vår verkstad i Sollefteå. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och gott samarbete är centrala värden. Vi satsar på långsiktig utveckling, inkludering och hållbara arbetsmetoder. Välkommen till en arbetsplats där yrkesstolthet, teamkänsla och kundnöjdhet prioriteras!
Arbetsuppgifter för bilplåtslagare hos Werksta Sollefteå
Reparera och byta ut kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon
Utföra buckelrättning, punkt- och svetsarbete samt montage av plåtdetaljer
Använda verkstadens maskiner, handverktyg och mätutrustning för skadereparation och riktning
Samarbeta med kollegor inom skadebesiktning, lackering och kundmottagning för ett effektivt arbetsflöde
Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete samt följa verkstadens rutiner och säkerhetsföreskrifter
Dokumentera utfört arbete och tid i våra digitala system
Deltaga i förbättringsarbete kring processer, arbetsmiljö och kundservice
Kvalifikationer och vem vi söker
Flera års erfarenhet av plåtarbete, karosseri eller motsvarande arbete i bilverkstad
God kunskap i svetsning, riktteknik och användning av plåtslagarverktyg
Erfarenhet av att arbeta med moderna verkstadsmetoder och digital dokumentation är meriterande
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i utfört arbete
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt när det krävs
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Utvecklingsmöjligheter och förmåner hos Werksta Sollefteå
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
Möjlighet till utbildning, certifieringar och vidareutveckling inom plåtslageri och skadehantering
Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat
Chans att påverka arbetsrutiner och vara med i vår regionala utveckling
Om Werksta Sollefteå
Werksta Sollefteå är en del av Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till förbättrade kundupplevelser.
Ansökan och kontakt
Låter det intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Micael Wengman 072-712 74 14 på Werksta Sollefteå. Läs mer om oss och våra karriärmöjligheter på vår karriärsida. Så ansöker du
