Bilplåtslagare till Werksta Sollefteå

2026-02-16


Om tjänsten på Werksta Sollefteå
Vill du arbeta som bilplåtslagare i Sollefteå? Werksta söker en erfaren och engagerad bilplåtslagare till vår verkstad i Sollefteå. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och gott samarbete är centrala värden. Vi satsar på långsiktig utveckling, inkludering och hållbara arbetsmetoder. Välkommen till en arbetsplats där yrkesstolthet, teamkänsla och kundnöjdhet prioriteras!
Arbetsuppgifter för bilplåtslagare hos Werksta Sollefteå
Reparera och byta ut kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon

Utföra buckelrättning, punkt- och svetsarbete samt montage av plåtdetaljer

Använda verkstadens maskiner, handverktyg och mätutrustning för skadereparation och riktning

Samarbeta med kollegor inom skadebesiktning, lackering och kundmottagning för ett effektivt arbetsflöde

Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete samt följa verkstadens rutiner och säkerhetsföreskrifter

Dokumentera utfört arbete och tid i våra digitala system

Deltaga i förbättringsarbete kring processer, arbetsmiljö och kundservice

Kvalifikationer och vem vi söker
Flera års erfarenhet av plåtarbete, karosseri eller motsvarande arbete i bilverkstad

God kunskap i svetsning, riktteknik och användning av plåtslagarverktyg

Erfarenhet av att arbeta med moderna verkstadsmetoder och digital dokumentation är meriterande

Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i utfört arbete

God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt när det krävs

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

B-körkort är ett krav

Utvecklingsmöjligheter och förmåner hos Werksta Sollefteå
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag

Möjlighet till utbildning, certifieringar och vidareutveckling inom plåtslageri och skadehantering

Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat

Chans att påverka arbetsrutiner och vara med i vår regionala utveckling

Om Werksta Sollefteå
Werksta Sollefteå är en del av Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till förbättrade kundupplevelser.
Ansökan och kontakt
Låter det intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Micael Wengman 072-712 74 14 på Werksta Sollefteå. Läs mer om oss och våra karriärmöjligheter på vår karriärsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
