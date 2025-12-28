Bilplåtslagare / Skadetekniker - Svenstigs
Bilplåtslagare, Svenstigs Bil Värnamo
Till vår kund Svenstigs Bil söker vi nu en Bilplåtslagare / Skadereparatör. Du utför ditt arbete självständigt men ingår i ett team så därför är det viktigt att du är en person som bidrar med en positiv inställning och ser till allas bästa.Din arbetsplats är en av Sveriges modernaste skadecenter med alla förutsättningar för att ha ett arbete i en trevlig och väl fungerade miljö. Du erbjuds kontinuerlig utbildning för att utvecklas i din roll och rätt person har stora möjligheter
att växa inom företaget. Svenstigs är ett familjeägt företag med en stark lokal förankring och moderna värderingar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett gott öga för form och den där blicken som behövs för att återställa saker som gått sönder. I första hand söker vi dig vill ta nästa kliv och utvecklas inom området bilreparationer.
Vidare tror vi att du är effektiv, kundorienterad och bidrar till en härlig teamkänsla och gemenskap, vilket är något som vi värdesätter högt. Vi strävar efter hög servicegrad mot våra kunder och det är viktigt att du vill ta hand om kundens fordon på bästa sätt. Du har hög arbetsmoral och tar ett stort eget ansvar för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt.
Kort om tjänsten.
Vi ser gärna att du som söker har några års erfarenhet av att arbeta som Skadetekniker / Bilplåtslagare och vill vara med och utvecklas och växa inom vårt företag. I rollen ansvarar du för att göra karossreparationer på personbilar och lätta lastbilar för våra varumärken. Vi vidareutbildar dig både internt och externt. Detta är en bra möjlighet för dig att utvecklas inom yrket, vilket ger dig en säker framtid när det gäller arbete. Tjänsten är heltid i Värnamo.
Kraven är
B-körkort meriterande och krav på sikt
Erfarenhet eller utbildning inom Bilskadereparationer.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande om du tidigare har jobbat med "våra" märke.
Vad erbjuder vi?
Vi på Svenstigs tror på att det är det lilla extra som gör en arbetsplats värd att jobba på. Vår värdegrund Glädje, Engagemang och Ärlighet är något vi vill leva efter varje dag. Men självklart är mer fasta förmåner också något som gör det lilla extra. På Svenstigs vill vi skapa förmåner som skapar en attraktiv arbetsplats för alla som jobbar hos oss. Ett litet axplock ur vårt förmånspaket är:
Hobbykvällar
Friskvårdbidrag
Kollektivavtalade pensioner och försäkringar
Personalrabatter
Förmånscykel
Blodgivning på arbetstid
Läs gärna mer om oss på www.svenstigs.se/karriar
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-01-31. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering samarbetar Svenstigs Bil med Bemanningspoolen. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Nicklas Erlandsson, rekryterare, via mail eller telefon.
Mer specifika frågor kring tjänsten kan också besvaras av verkstadschef Mikael Holmberg, telefon 0370-205 49
Vi kan inte ta emot ansökningar via mail utan ber dig ansöka via länken ovan. Skriv lite om dig själv. CV är inget krav men vi vill gärna veta vad du jobbat med tidigare.
Svenstigs - alltid med dig på resan
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
