Bilplåtslagare
Wikan Personal AB / Tunnplåtslagarjobb / Kristianstad Visa alla tunnplåtslagarjobb i Kristianstad
2025-09-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en duktig bil plåtslagare till Moses bil & lack utanför Kristianstad.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Moses Bil & Lack Tollarp AB är inte bara en arbetsplats, det är ett center för innovation och hantverksskicklighet inom bilindustrin. Beläget strax söder om Kristianstad, arbetar vi med en varierad kundbas som inkluderar försäkringsbolag, företag och privatpersoner.
Som auktoriserad servicepartner till Volkswagen, Skoda Seat och Tesla och med erfarenhet av att arbeta med de exklusiva bilarna från Koenigsegg, har vi etablerat oss som ett ledande fullservice center inom bilreparation och lackering. Moses Bil & Lack levererar resultat i världsklass.Arbetsuppgifter
Du kommer att utföra:
• Reparation av karosskador
• Byte av plåtdelar och riktning av krockskador
• Montering och demontering av karossdetaljer
• Samarbete med skadeverkstad och lackavdelning
• Kvalitetskontroll och dokumentation
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har omfattande erfarenhet som bilplåtslagare eller fordonstekniker.
Formell utbildning är meriterande men inte ett krav - vi lägger större vikt vid din erfarenhet och de resultat du kan uppvisa.
Du är en flexibel, pålitlig och dedikerad person som sätter kvalitet i första rummet.
Ditt öga för detaljer och din förmåga att arbeta med precision, även under tidspress, är avgörande för att lyckas i denna roll.
Vi erbjuder dig
• Ett arbete med prestigeprojekt, dvs du får möjlighet att arbeta med bilar från några av världens mest exklusiva märken, inklusive Koenigsegg.
• Att få arbeta i moderna arbetsmiljöer. Lokalerna är toppmoderna och utrustade med den senaste teknologin inom bilreparation och lackering.
• Hos oss är du inte bara en anställd, utan en del av en familj som stöttar varandra och strävar efter gemensamma mål.
• Vi ger dig möjligheten att utvecklas och växa inom företaget.
Information och kontakt
Arbetet är vardagar 07:00-16:00 i lokalerna utanför Kristianstad.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi gör löpande urval.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Johan Persson 046-540 85 93
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Flytta till ditt nya arbete
Är du intresserad av denna tjänst men bor på annan ort?
Att söka arbete på en annan ort kan öppna upp en värld av nya möjligheter och erfarenheter men är samtidigt för många ett stort steg. Wikan Personal vill underlätta för dig som går i tankar att kanske söka arbete på annan ort. Vårt breda kontaktnät och goda kännedom om den lokala arbetsmarknaden kan öppna många dörrar för dig i jakten på nästa jobb.
Då vi verkar i många städer runt om i Sverige så kan vi med stor sannolikhet erbjuda en första intervju på en ort närmare dig. Vi arbetar även aktivt med att hjälpa medflyttande att hitta ett arbete.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13608". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Väst AB Kontakt
Lisbeth Ahlkvist 046-5408592 Jobbnummer
9500786