Bilmekaniker till Moberg Bil // Göteborg
Oddwork Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-02-03
Moberg Bil är inte bara Göteborgs största aktör inom köp och försäljning av begagnade bilar - vi är också en av Sveriges topp 10 inom branschen. Och med en ny anläggning på gång trampar vi gasen i botten för att fördubbla försäljningen och sikta mot en miljard i omsättning! Nu letar vi, tillsammans med Oddwork, efter en skicklig bilmekaniker som vill bli en del av vårt drivna verkstadsteam. Är du redo att ta plats under huven och se till att varje bil får den omtanke och precision som krävs - från första felsökning till sista provtur?
Om rollen Som bilmekaniker hos oss på Moberg Bil kör du hela vägen - från elektriska och mekaniska reparationer till felsökning och inbytestester. Du hanterar både bensin- och dieselfordon, men också laddhybrider och elbilar. Oavsett om det handlar om inbytestest eller att hitta felet ingen annan ser, är det du som håller jämnt tempo mellan verktygslådan och diagnosskärmen. Du jobbar metodiskt, har skruvdragen koll och vet när det är dags att gasa - och när det är läge att finjustera. Tack vare dig rullar våra kunders bilar ut från verkstaden i toppskick, redo för nya mil med kvalitet och trygghet i tanken.
Vi söker dig som... ...inte backar för att kavla upp ärmarna och dyka rakt ner I motorutrymmet, oavsett om det gäller en envis felsökning eller en elbil som behöver kärlek. Du är trygg i din erfarenhet, van att ta dig an både enklare reparationer och mer avancerade utmaningar. Har du dessutom jobbat med elbilar? Då blir vi extra nyfikna! Men viktigast för oss är att du är en lagspelare - hjälpsam, nyfiken och alltid med viljan att utvecklas. Hos oss blir du en viktig del av teamet, någon vi kan lita på och som bidrar till att vardagen rullar på, både i verkstaden och för våra kunder. Vi ser att du har:
Erfarenhet av avancerade reparationer och felsökning
B-körkort, ett krav hos oss
Erfarenhet av arbete med elbilar är ett extra plus i kanten
Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Varför välja Moberg Bil? Hos oss blir du en nyckelspelare i ett snabbväxande team där innovation, ansvar och strävan efter att alltid bli bättre går hand i hand. Vår kultur är varm, hjärtlig och fylld med både driv och humor - vi tycker nämligen att jobbet ska vara roligt! På Moberg Bil kommer du att få ta plats, utvecklas och verkligen göra skillnad på vår resa mot att bli den självklara platsen för begagnade bilar i Sverige.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Head of Recruitment Delivery, Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2026-03-03
Är du redo att växla upp karriären? Hoppa in och ansök - och låt oss göra den här resan tillsammans!
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken.
