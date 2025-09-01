Bilmekaniker sökes!
2025-09-01
Bilmekaniker sökes till Highway Performance AB.
Är du en noggrann och engagerad bilmekaniker som vill bli en del av ett trevligt team? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Vi på Highway Performance är en auktoriserad bilverkstad med lång erfarenhet inom service och reparationer. Vi värdesätter kvalitet, service och nöjda kunder.Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av personbilar/lätt lastbil/husbilar
Service och underhåll
Diagnostik med moderna verktyg
Kundkontakt vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet som bilmekaniker eller fordonstekniker (utbildning är meriterande)
Är självgående men också gillar att samarbeta i team
Har B-körkort
Är noggrann och serviceinriktad
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka in din ansökan senast 2025-10-31. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka.
Ansökan skickas till: skoglund.samantha@gmail.com
eller rekrytering.highway@gmail.com
Vid frågor kontakta: Chrissie Skoglund - 0763 49 34 90 & Mattias Skoglund 0763 49 34 94
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Vid frågor ring: 0763 49 34 90 , Chrissie Skoglund
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Highway Performance AB
(org.nr 559255-8315)
Nyängsgatan 3 (visa karta
)
295 39 BROMÖLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chrissie Skoglund skoglund.samantha@gmail.com 0763493490 Jobbnummer
