Integration Engineer Kommunikationssystem
2026-04-18
Integration Engineer - Kommunikationssystem
Drivs du av att få teknik att fungera i verkligheten?
Placering: Arboga initialt, med successiv övergång till Enköping · Heltid · Svensk säkerhetsprövning krävs
Välkommen till en roll där du jobbar nära kommunikationssystem som används i säkerhetsklassade miljöer - i labb, i fordon och mot förband. Det här är jobbet för dig som gillar att få saker att fungera i praktiken, inte bara diskutera hur det borde fungera.
Din roll
Som Integration Engineer hos oss får du en nyckelroll i att bygga upp kapacitet inom kommunikation och systemintegration kopplad till svensk försvarsförmåga. Du är delaktig genom hela livscykeln - från uppsättning och integration till verifiering och drift - och arbetar i tvärfunktionella team tillsammans med specialister och kollegor hos kund.
För att lyckas behöver du stark systemförståelse och förmåga att tänka helhet. Du analyserar hur olika tekniska delar påverkar varandra och bidrar till att skapa lösningar som fungerar i komplexa sammanhang. Din uppgift är inte bara att lösa tekniska problem, utan också att vara med och forma arbetssätt som gör systemens komplexitet hanterbar över tid.
Tjänsten är placerad i Arboga initialt. Parallellt bygger vi upp verksamheten i Enköping och rollen förflyttas dit över tid. Du får vara med från start när ett nytt team etableras, med möjlighet att påverka arbetssätt, kultur och teknisk riktning.
I rollen ingår bland annat att:
Installera, konfigurera och koppla ihop delsystem i labbmiljö och i fordon
Genomföra funktionstester, verifiering och felsökning i systemkedjor för radio, nätverk och integration
Stötta vid uppsättning av testmiljöer och referensanläggningar
Dokumentera resultat, avvikelser och lösningar
Delta vid tester mot verklig användning, inklusive mot förband
Bidra till struktur och arbetssätt som gör komplexa system hanterbara över tid
Du har ett brinnande intresse för teknik, är nyfiken på hur saker hänger ihop och drivs av att få saker att fungera i praktiken. Du är bekväm i miljöer där allt inte är färdigdefinierat och van att ta eget ansvar.
En person som gillar att jobba praktiskt och lösa problem
Nyfiken på hur saker hänger ihop, inte bara din del
Van att ta eget ansvar och driva saker framåt
Bekväm i miljöer där allt inte är färdigdefinierat
Vi tror att du har erfarenhet inom några av följande områden:
Tekniskt arbete inom IT, telekom eller liknande
Test, integration eller felsökning
Nätverk och kommunikation
Radiosystem eller samband
Dokumentation och teknisk rapportering
Anpassning och integration mellan olika tekniska system
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
Erfarenhet från försvarsindustrin
Cisco- eller VoIP-baserade lösningar
IT- och nätverkssäkerhet
Linux, skriptning eller förmåga att läsa och förstå kod
Integration av system på fordon
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Vad du blir en del av
Vi är ett litet och selektivt konsultbolag med fokus på försvarsindustrin. Det betyder att du inte blir en "resurs", du är en del av leveransen och av hur vi bygger bolaget.
Du får en trygg anställning med konkurrenskraftig fast lön, tjänstepension och försäkringar. Du väljer din utrustning själv och har en utbildningsbudget som faktiskt används. Kulturen bygger vi genom att ses och göra saker tillsammans - kickoff, återkommande träffar och enkla vardagsgrejer som håller ihop teamet även när alla sitter i uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare octo ctrl AB
(org.nr 559366-0011) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arboga Jobbnummer
9862675