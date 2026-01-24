Bilmekaniker/ Personbilsmekaniker
Marcus Autocenter AB / Maskinreparatörsjobb / Huddinge
2026-01-24
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö

A good car mechanic is needed for our car repair shop (workshop) in Stockholm.
No language requirements in Swedish is needed. You do not need to be able to speak Swedish or even english. The most important thing is you are good car mechanic with experience and you like to work with cars.
You must have experience in car repairs.
Monthly salary.
You can start by agreement.
En bra Bilmekaniker behövs till vår bilverkstad i Stockholm. Du måste ha erfarenhet av bil reparationer.
Inga språk krav. Du behöver inte kunna prata svenska eller engelska. Bara att du är bra bilmekaniker och du gillar att jobba med bilar.
Du kan börja enligt överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Skicka dina ansöka via mail
E-post: martins-autocenter@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Marcus Autocenter AB
(org.nr 559098-6682)
Mogårdsvägen 6
)
143 43 VÅRBY Jobbnummer
