Bilmekaniker/Fordonstekniker
2026-03-10
Servicetekniker till Ärlebo Bil i Varberg
Vill du arbeta i en modern verkstad med stark gemenskap, spännande varumärken och framtidens teknik? Då kanske du är vår nästa servicetekniker!
Ärlebo Bil är en familjeägd bilfirma med lång historia i Varberg. Företaget grundades 1981 av Leif Ärlebo och har sedan dess utvecklats i takt med branschen. Idag drivs verksamheten av Anette Ärlebo, VD, tillsammans med Johan Sundqvist, försäljningschef.
Vi är auktoriserad återförsäljare och verkstad för Hyundai och Mazda, samt auktoriserad verkstad för Saab och Subaru. Sedan 2022 har vi även fullt fokus på Mazda, både försäljning och service. Hos oss möts erfarenhet, kvalitet och framtidstro.
Vi söker nu förstärkning till vår verkstad i Varberg. I rollen som servicetekniker arbetar du främst med Hyundai och Mazda, men även med andra märken. Arbetsuppgifterna består av service, reparationer och felsökning.
Har du erfarenhet av el- och hybridfordon är det ett stort plus, då elektrifiering är en naturlig del av vår vardag. Självklart erbjuder vi utbildning och vidareutveckling inom våra varumärken.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har erfarenhet av service och reparation av personbilar
Är noggrann, engagerad och ansvarstagande
Har en positiv inställning och trivs med att arbeta i team
Gillar kundkontakt och vill leverera hög kvalitet
Hos Ärlebo Bil värdesätter vi ärlighet, professionalism och omtanke, både gentemot kunder och kollegor.
Vi erbjuder dig
Ett sammansvetsat team i blandade åldrar där vi har roligt på jobbet
Ett tryggt, rättvist och trivsamt arbetsklimat
En omväxlande roll i en bransch med snabb teknisk utveckling
Spännande varumärken med stark produktportfölj och framtida lanseringar
Praktisk information
Körkort B krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till: nyttjobbtekniker@arlebobil.se
Har du frågor? Välkommen att höra av dig direkt:
Anette Ärlebo, VD - 0703-330 866
Johan Lindberg, Verkstadschef - 0706-245 611
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte!
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte!

Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: nyttjobbtekniker@arlebobil.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556744-3246), http://www.arlebobil.se
Göteborgsvägen 25 (visa karta
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ärlebo Bil Jobbnummer
9788581