Bilmekaniker/Fordonstekniker

2025-10-09
Vi behöver förstärkning i vårt team och söker därför fordonstekniker.
Sikeå Bil & Rep är ett familjeägt företag, anslutet till MECA. Vår verksamhet har en huvudinriktning på personbilar, lätt transport samt även andra tyngre fordon. Verkstaden är ackrediterad och godkänd av Swedac. Självklart jobbar vi med senaste diagnostik tekniken för att kunna tillhandahålla mycket god service och kvalité för de flesta märkena på marknaden. Vi ser oss som ett personligt och växande företag som gillar när det rullar på, därför söker vi nu en medarbetare som kan komplettera vårt team, vi värdesätter följande hos dig,
Fordonstekniker
• Minst 1-2 års erfarenhet
• Upplever dig själv som driftig, självgående och lösningsfokuserad
• Finner stor glädje i att vara effektiv och mycket noggrann
• Trivs med kollegor och vill gärna bidra själv till ett gott arbetsklimat.
• Har B-körkort
• Behärskar svenska språket i både tal och skrift
Anställningen omfattar:
Anställningsort : Sikeå
Anställningsform: Tillsvidare och börjar med 6 månaders provanställning
Omfattning: 100%
Arbetstider: Måndag-tors 07:00-16:15 Fredag 7:00-15:00 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läser du denna annons och kommer att tänka på den perfekta kollegan till oss, tipsa personen om vår annons! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
