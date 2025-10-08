Bilmekaniker / fordonstekniker
Jonas Thoréns Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlstad
2025-10-08
Vi på Bosch Car Service erbjuder alla typer av bilreparationer och service för alla märken, inklusive bensin-, diesel- och elbilar. Våra välutbildade tekniker använder Bosch avancerade testteknik för diagnoser och kontroller av bilens elektronik. Vi använder också reservdelar av Bosch-garanterad kvalitet, vilket säkerställer att du får samma standard som hos en auktoriserad verkstad.
Vi söker dig!
Du som är glad och framåt och som passar in hos oss. Vi erbjuder bra lön med bra förmåner.
Och vi erbjuder dig också utbildning inom Bosch löpande.
Vi ser dig som meriterad om du jobbat på en fri verkstad tidigare.
Svenska språket ska kunna skrivas och talas obehindrat.
Vi svarar bara dig som har rätt utbildning eller erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Via mail eller brev
E-post: tbs.karlstad@bredband2.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan 2025".
Detta är ett heltidsjobb.
Fjärrviksvägen 23
653 50 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort.
