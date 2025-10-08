Bilmekaniker / fordonstekniker

Jonas Thoréns Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad
2025-10-08


Vi på Bosch Car Service erbjuder alla typer av bilreparationer och service för alla märken, inklusive bensin-, diesel- och elbilar. Våra välutbildade tekniker använder Bosch avancerade testteknik för diagnoser och kontroller av bilens elektronik. Vi använder också reservdelar av Bosch-garanterad kvalitet, vilket säkerställer att du får samma standard som hos en auktoriserad verkstad.
Vi söker dig!
Du som är glad och framåt och som passar in hos oss. Vi erbjuder bra lön med bra förmåner.
Och vi erbjuder dig också utbildning inom Bosch löpande.
Vi ser dig som meriterad om du jobbat på en fri verkstad tidigare.
Svenska språket ska kunna skrivas och talas obehindrat.
Vi svarar bara dig som har rätt utbildning eller erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Via mail eller brev
E-post: tbs.karlstad@bredband2.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan 2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jonas Thoréns Bilservice AB (org.nr 556737-8947)
Fjärrviksvägen 23 (visa karta)
653 50  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jonas Thoréns Bilservice AB

Jobbnummer
9546392

