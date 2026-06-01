Bilmekaniker
Vård av Bil Tumba söker en driven och ansvarstagande bilmekaniker som vill bli en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med service, felsökning, reparationer och underhåll av olika bilmärken. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och god kundservice.
Vi söker dig som:
• In har erfarenhet av arbete som bilmekaniker
• Kan utföra service och reparationer självständigt
• Har goda kunskaper inom felsökning och diagnostik
• Innehar B-körkort
Vi erbjuder:
• Tillsvidareanställning på heltid
• Konkurrenskraftig lön
• Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
Arbetsplats:
Vård av Bil Tumba Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: bovallen@mekonomenbilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vård av bil Tumba AB
(org.nr 559260-9621)
Finkmossvägen 156 (visa karta
)
147 34 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsjon Daka bovallen@mekonomenbilverkstad.se 0853020989 Jobbnummer
9940094