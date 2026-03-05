bilmekaniker
2026-03-05
Din Magical Full Service & Biltvätt AB är ett företag som är verksamt inom bil-service, reparation, och däckbyte.
Verkstaden ligger i Hägersten och kunderna är framförallt yrkestrafik inom taxi, men enstaka privata kunder förekommer också.
Just nu söker vi en bilmekaniker som vill hjälpa oss med arbetet i verkstaden.
Tjänsten som bilmekaniker på Original Bilvård innebär arbeta med moderna bilar från årsmodell 2015 och nyare. De märken som du främst kommer arbeta med är Mercedes & Toyota. I arbetsuppgifterna ingår allt från service, reparationer och felsökningar till att byta däck. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: dinmagical@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Magical Full Service och Biltvätt AB
(org.nr 559273-5913)
Gröna Stugans Väg 2 (visa karta
)
127 35 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Din Magical Full Service & Biltvätt AB Kontakt
Nawaz Ali 0762469482 Jobbnummer
9779343